Teme Rocha Moya que ‘campaña negra’ escale en violencia

CULIACÁN._ Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, teme que la campaña negra que dice se está suscitando en la entidad escale a niveles violentos.

El morenista detalló que hay intereses para que el actual Gobierno siga administrando el Estado, y dejó en claro que no dejarán que haya fraude durante la elección que se avecina, es por eso que estarán atentos a las urnas.

“Tenemos temor de que la ‘campaña negra’ escale y se convierta en violencia, esto se da por que los grupos de interés quieren seguir gobernando este país y en especial Sinaloa, desafortunadamente ellos no sacan sus armas democráticas para defender sus argumentos, los antecedentes que tienen estos empresarios señalados son peligrosos, tenemos que pararlos con acciones de la democracia, no vamos a dejar que hagan fraude en las urnas; llevamos mucha ventaja pero no nos confiamos por eso trabajamos todos los días” , expresó.

El Senador con licencia agradeció a los brigadistas del Partido Sinaloense el trabajo que han hecho para que él llegue a la Gubernatura del Estado, se dice seguro de que si se sigue con ese ímpetu, lograrán un triunfo en las urnas el próximo 6 de junio.

“A todos los brigadistas del distrito 12 del Partido Sinaloense, les reconozco y les agradezco todo ese gran trabajo que han realizado durante estos meses, pero los exhorto a no bajar la guardia para llegar al día “D”, para poder llegar a lograr la victoria, para que Almendra Negrete llegue a la diputación local, para que Yadira Marcos llegue a la diputación Federal, Estrada Ferreiro llegue a la presidencia municipal de Culiacán y un servidor a la gubernatura de Sinaloa”, manifestó.

Por su parte Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, agradeció las palabras del candidato a la Gubernatura, y señaló que toda la estructura pasista está volcada en hacer que Rocha sea el ganador en las próximas elecciones.

“Con esta estructura territorial del PAS se cuenta en esta zona con 12 subcomités, 66 secciones con 98 mil 473 electores, no solo vamos a ganar sino vamos a arrasar en las 167 casillas, Doctor Rubén Rocha Moya, esta es la gente que trabaja por usted y todos los candidatos del PAS-Morena le rinde hoy un homenaje a su trayectoria profesional y personal”, mencionó.