“Se ha llevado a Palacio de Gobierno, creo qué hay una obra programada, no se ha dicho para cuándo, pero ya tiene bastante tiempo y aún no se ha resuelto”.

“Están los señalamientos pero igual muchas veces se caen por el tema del viento, o no están estables o fijos los señalamientos, pero no ha habido ningún accidente, gracias a Dios, no ha pasado y es lo que estamos evitando”.

De acuerdo con Urtusuastegui, el nivel del agua en el dren aumenta durante la temporada de lluvias, inundando el puente.

Esto obstruye la visibilidad del área afectada y la corriente de agua podría arrastrar las señalizaciones.

“Este año no ha sucedido pero es algo que, por la naturaleza, no podemos contar si el día de hoy o mañana llegue a pasar, y alguien que no conozca, o se le haga fácil pasar, pase y no vea las señalizaciones porque de las haya llevado el agua”, comentó Paulina.