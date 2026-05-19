Temperaturas alcanzarán este martes en Sinaloa hasta los 41 grados

Sinaloa se encuentra bajo los efectos de una onda de calor que mantendrá un ambiente caluroso en prácticamente todo el Estado, con temperaturas que alcanzarán los 41 grados en las zonas norte y centro.

De acuerdo con los reportes meteorológicos matutinos, este fenómeno es el principal responsable de las altas temperaturas que se experimentan durante la jornada de este 19 de mayo.

El pronóstico a nivel estatal revela que las zonas de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá y San Ignacio serán las más afectadas por este fenómeno, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 37 y los 41 grados.

La región que comprende Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa tendrá un clima ligeramente menos agresivo, con máximas de entre 32 y 37 grados, mientras que municipios como Ahome, Navolato y Concordia se mantendrán en el rango de los 35 a 38 grados.

Así mismo, se prevé cielo despejado o medio nublado con rachas de viento de entre 30 a 50 kilómetros por hora en el Estado.

Pronóstico extendido para Culiacán

Para el miércoles 20 de mayo, Culiacán mantendrá temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 19 grados con cielos medianamente nublados.

El jueves 21 de mayo se esperan temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 20 grados con un cielo nublado

Para el viernes 22 de mayo, se pronostica un ligero descenso en la temperatura máxima, llegando a los 36 grados y una temperatura mínima de 20 grados con un cielo medio nublado.