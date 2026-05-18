$!Temperaturas de 40° y posibles lluvias en la sierra, el pronóstico para Sinaloa

Sinaloa enfrentará este lunes temperaturas de hasta 40 grados y lluvias ligeras en zonas de montaña debido a una onda de calor y el incremento de nubosidad vespertina.

Aunque la mayor parte del estado mantendrá condiciones atmosféricas estables con cielo despejado, el pronóstico meteorológico matutino advierte que, en el transcurso de la tarde, se prevé la formación de nubes que podrían derivar en precipitaciones de 0.1 a 5 milímetros específicamente en las regiones serranas que limitan con el estado de Durango.

La persistencia de la onda de calor dividirá al Estado en tres franjas de intensidad térmica.

La zona de mayor riesgo, donde el termómetro alcanzará entre 36 y 40 grados, comprende los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Cosalá y San Ignacio.

En un segundo nivel, con máximas de 33 a 37 grados, se encuentran Ahome, Juan José Ríos, Salvador Alvarado, Guasave y Concordia.

Finalmente, las zonas con temperaturas relativamente más moderadas, entre 30 y 35 grados, serán Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Mazatlán, Rosario y Escuinapa.

Aunado al calor, se esperan rachas de viento generalizadas en la entidad de entre 30 y 50 kilómetros por hora.



Pronóstico para Culiacán