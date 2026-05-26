$!Temporaleros alertan abandono y reducción de apoyos para el campo sinaloense

Productores de temporal de Sinaloa enfrentan un panorama crítico rumbo al ciclo agrícola 2026 debido a la reducción en los apoyos para la siembra de sorgo gavatero, advirtió Agustín Espinoza Laguna, secretario general de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina. El dirigente campesino señaló que actualmente apenas se contempla la disponibilidad de alrededor de 17 mil bolsas de semilla, pese a que la demanda estimada alcanza más de 200 mil hectáreas de sorgo gavatero en el Estado. “Mucha gente está enfrentando una situación mucho más grave y mucho menos visible”, expresó Espinoza Laguna al advertir que las problemáticas del temporal han quedado fuera de la discusión pública, mientras la atención gubernamental continúa enfocada en los productores de riego y la comercialización del maíz.

Explicó que en diversas comunidades serranas las cosechas se perdieron, las deudas aumentaron y muchas familias campesinas desconocen cómo podrán volver a sembrar durante este año. Indicó que los compromisos financieros relacionados con la comercialización del maíz provocaron ajustes presupuestales que terminaron afectando programas dirigidos a productores de temporal, entre ellos el de entrega de semilla para sorgo gavatero. Recordó que en 2025 el programa apenas alcanzó alrededor de 29 mil bolsas de semilla, cifra que consideró insuficiente frente a la superficie temporalera de Sinaloa, estimada en aproximadamente 200 mil hectáreas anuales. Además, reveló que para 2026 se proyecta una nueva disminución en la distribución de semilla, al pasar de 29 mil bolsas entregadas el año pasado a solo 17 mil este ciclo, lo que representa una reducción de 12 mil bolsas. Espinoza Laguna recordó que en 2024 el programa alcanzó cerca de 50 mil bolsas, por lo que aseguró que el apoyo registra caídas cercanas al 40 por ciento en cada ejercicio fiscal. Señaló que, de continuar esta tendencia, podría generarse inconformidad social entre las familias campesinas debido al abandono y la falta de condiciones para mantener la producción en las zonas de temporal.