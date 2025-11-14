$!Tendrá Canaco Culiacán Expo Empresarial y Galardón 2025 para celebrar su 95 aniversario

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán celebrará su 95 aniversario con la Expo Empresarial y Galardón 2025.

El evento reunirá a empresarios, emprendedores y organismos aliados el próximo viernes 28 de noviembre, en el Salón 53, a partir de las 8:00 horas con el registro de invitados.

La presidenta del organismo, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que esta edición será especial por el impulso que buscan dar a la innovación, el crecimiento económico y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

“Este aniversario no solo celebra nuestro pasado, sino que marca el inicio de un futuro más fuerte, más innovador y más unido”, subrayó.