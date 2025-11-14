Culiacán
|
Celebración

Tendrá Canaco Culiacán Expo Empresarial y Galardón 2025 para celebrar su 95 aniversario

El evento a realizarse el próximo viernes 28 de noviembre reunirá a conferencistas nacionales, un panel empresarial y la entrega de tres reconocimientos a figuras destacadas del sector
Daniela Flores |
14/11/2025 12:46
14/11/2025 12:46

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán celebrará su 95 aniversario con la Expo Empresarial y Galardón 2025.

El evento reunirá a empresarios, emprendedores y organismos aliados el próximo viernes 28 de noviembre, en el Salón 53, a partir de las 8:00 horas con el registro de invitados.

La presidenta del organismo, María Guadalupe Zavala Yamaguchi, informó que esta edición será especial por el impulso que buscan dar a la innovación, el crecimiento económico y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

“Este aniversario no solo celebra nuestro pasado, sino que marca el inicio de un futuro más fuerte, más innovador y más unido”, subrayó.

$!Tendrá Canaco Culiacán Expo Empresarial y Galardón 2025 para celebrar su 95 aniversario

El programa contempla la participación de conferencistas de talla nacional, quienes abordarán tendencias, estrategias y conocimientos para fortalecer la competitividad del sector.

Entre ellos, destaca la ponencia “El valor de coincidir”, impartida por Adriana de la Fuente y la conferencia magistral “Cómo salir adelante en los tiempos difíciles”, por el coach de vida Alex Dey.

Además, se llevará a cabo un panel empresarial integrado por líderes del sector comercio y servicios, quienes compartirán análisis sobre los retos actuales para emprender y hacer negocios en Sinaloa y en el País.

Como parte central del evento, Canaco entregará tres galardones a empresarios distinguidos por su trayectoria, resiliencia y compromiso con la comunidad.

Entre las personas que serán reconocidas destacan Silvia Quiñónez López y Hugo Moreno, a quienes el organismo considera ejemplos de perseverancia, ética y fortaleza ante los desafíos del mercado.

$!Tendrá Canaco Culiacán Expo Empresarial y Galardón 2025 para celebrar su 95 aniversario

Así como a la mueblería Espinoza, dirigida por Isabel Martel.

La jornada concluirá con una cena-baile, amenizada por un grupo musical local, en una celebración donde se espera la asistencia de más de mil 500 participantes y la presencia de 35 expositores.

Canaco Culiacán convocó a la ciudadanía, emprendedores y empresarios a sumarse al evento, que consideró como el arranque de una nueva etapa para el organismo en su misión de promover un comercio más fuerte y unido.

#Canaco Culiacán
#Aniversario
#Celebración
#Culiacán
#Galardón
#Expo Empresarial
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube