$!Tendrá CBTis 224 doble celebración: su 40 aniversario y 31 de su grupo de danza

Durante dos semanas el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTis, 224 tendrá festividades por su 40 aniversario con un programa cultural en Culiacán. Las actividades, que también comprenden el festejo de los 31 años de su grupo de danza, se realizarán del 27 de octubre al 7 de noviembre en el Teatro MIA. El director del plantel, Francisco Javier Avilez Morales, destacó que durante todos estos años la institución ha forjado jóvenes para el ámbito profesional.

“Esta es una ocasión muy especial para nosotros como plantel, ya que cumplimos 40 años al servicio de la comunidad de Culiacán forjando grandes técnicos profesionales y bachilleres. Es por eso que hemos preparado una jornada, toda una jornada para llevar a cabo los festejos de nuestro plantel”, destacó Avilez Morales. El maestro y coreógrafo Jair Emanuel Padilla Aceves detalló que los días 7 y 8 de noviembre llevarán a cabo la gala del 40 y 31 aniversario, respectivamente. “Tienen las puertas abiertas, si quieren acudir a algunas las actividades, escuchen a los alumnos exitosos, por ejemplo, de las conferencias compartiendo con los alumnos actuales y pues en la máxima fiesta que vamos a tener”, comentó Padilla Aceves.