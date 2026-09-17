Tendrá Centro de Culiacán cierres viales por simulacro de emergencia este viernes

Algunas vialidades del Centro de Culiacán tendrán cierres temporales este viernes 18 de septiembre debido a un simulacro de emergencia que realizarán el Ayuntamiento y el DIF Municipal.

El ejercicio está programado para las 9:30 horas y forma parte de las acciones de prevención y fortalecimiento de la cultura de protección civil.

Los cierres se realizarán en los cruces de la Avenida Álvaro Obregón y Calle Miguel Hidalgo; Miguel Hidalgo y Avenida Ruperto L. Paliza; Benito Juárez y Avenida Jesús Andrade; así como Mariano Escobedo y Avenida General Juan Carrasco.

El Ayuntamiento llamó a la ciudadanía a tomar precauciones, anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas durante el desarrollo del simulacro.

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán y el DIF Municipal.