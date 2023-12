Destacó, que parte de los problemas a los que se enfrentó el sector fue el de la comercialización, la cual no se dio de manera favorable para el sector, aún con los intentos del gobierno del estado y Segalmex de hacer un esquema que permitiera mover los mercados para que fluyera la comercialización de una mejor manera, la cual finalmente no funcionó.

“El 2023 lo iniciamos muy bien, porque veníamos de un año muy bueno, principalmente del sector granero, con un ciclo normal donde todos los agricultores sembraron libremente lo que quisieron, estableciéndose por arriba de las 500 mil hectáreas de maíz, aunque se rumoró se esperaba menos, no fue así, al final tuvimos 6.5 millones de toneladas de maíz”, destacó Vega Román.

Resaltó que si bien algunos productores salieron beneficiados, no lo fue en su totalidad, cuando lo justo hubiera sido que a todos los productores estuviesen en las mismas condiciones.

“A la fecha no se ha finiquitado, estamos hablando de cinco a seis meses, algo nunca antes visto. Aunado a esto, en este inter tuvimos la desaparición de la financiera, evento significativo para el sector, al ser la banca encargada de fomentar el crédito del sector agrícola, acción que perjudicó a todo el sector agrícola, un regulador del mercado crediticio hacia el agro, su desaparición nos afectó mucho, al no haberse realizado de una manera correcta, dejando a compañeros a medio camino”.

Detalló que el frijol contra todas las perspectivas de que sería un año bueno, finalmente no ocurrió así, batallándose para poder venderlo, y no a los precios deseados; no así en el tema de las hortalizas, siendo un mejor año que el anterior, con una producción de 871 mil toneladas de hortalizas, similares a lo que se cosechó en el 2022, principalmente de tomate, chile belt, pepino, lo que representó una cifra de 81 millones de cajas que se exportaron a través de 50 mil viajes a frontera.

“Dicha cosecha generó 1,090 millones de dólares, 165 millones de dólares más que el año anterior, es decir un 15 por ciento, aspecto que se vio opacado por la inflación que tuvo el sector también de un 15 por ciento, siendo también representativo el tipo de cambio, en el sector hortícola cuando hace las mayores compras que durante el mes de junio, rondaba en los 20.30, para recuperar lo vendido en un tipo de cambio de 17.11, dando como resultado que se dejara de captar alrededor de 3 mil 500 millones de pesos”.

Con gran incertidumbre

Bajo este escenario, resaltó el presidente de la Caades se terminó el ciclo 2022-2023, cerrando un mal año en el tema de los granos, con muchas dificultades y a nada de iniciar el nuevo ciclo 2023-2024, se ve venir con muchas dificultades, principalmente por el tema de la escasez de agua, aspecto que ha golpeado severamente al sector, desconociendo cual será el desenlace de esta situación.

“La realidad es que no tenemos agua, ha sido uno de los periodos más secos que hemos registrado en la historia, hay que decirlo, la escasez de agua es real, por lo que partiendo de aquí, estamos terminando un 2023 en serias dificultades, y vamos a iniciar un 2024 muy complicado y vamos a ver que sucede”.

Vega Román subrayó también que otro de los problemas que enfrenta el sector es la escasez de productos, como lo es el frijol, esto a nivel nacional, derivado de la sequía que pegó en todo el país, donde los ciclos de primavera-verano se vieron afectados, ya que es en este donde se siembra mayormente la superficie de frijol, misma que abastece nacionalmente a estados como Zacatecas, Durango, con una disminución del 60 por ciento de la producción, lo que indica que habrá una escasez real de frijol.

En el caso del maíz, dijo, la cosecha del bajío está avanzada, ya por terminar, con un 40 por ciento menos de lo programado, por lo que aunado a la baja superficie de Sinaloa, no hay duda de que se viene una escasez de frijol y maíz, dos de los principales productos de la canasta básica.