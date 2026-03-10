$!Tendrá Eldorado su primer Carnaval como municipio, ‘La Leyenda’, del 20 al 22 de marzo

Eldorado celebrará su primer Carnaval como Municipio, en el que se contará “La Leyenda” de los 126 años de la localidad, desde su historia como sindicatura hasta su municipalización.

Los festejos, con motivo del aniversario de la fundación de Eldorado el 28 de marzo, se extenderán del 20 al 22 del mismo mes.

”Es parte de una historia que, al igual que el ingenio, Eldorado se resiste a morir. Una historia que debe resplandecer una historia que debe de brillar”, destacó el Presidente Municipal de Eldorado, Faustino Torres Núñez.

”Retomar nuestra historia, nuestra raíces que queremos en el municipio, pues que lo conozcan a través del carnaval que vengan todos quienes les puedan venir”, comentó Torres Núñez.

La cartelera de eventos comienza el viernes 20 de marzo, de 18:30 a 22:30 horas, con presentación de la Academia Yeimi, Casa de la Cultura, Academia Angel’s, Bosco Jazz, Quema del Mal Humor, coronación del Rey de la Alegría, y conciertos de Jorge Guerrero y Silvia Mendívil.