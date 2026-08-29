Tendrá Sinaloa temperaturas de hasta 40 grados y lluvias vespertinas este sábado

Sinaloa tendrá este sábado una jornada calurosa, pero con posibilidad de lluvias durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por Protección Civil estatal.
Las lluvias más intensas, de entre 50 y 75 milímetros, se esperan en Guasave, Sinaloa de Leyva, Mocorito, Badiraguato, Cosalá y San Ignacio.
En El Fuerte, Choix, Salvador Alvarado, Angostura, Culiacán, Elota, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se prevén lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.
Mientras que Ahome, Juan José Ríos, Navolato y Eldorado podrían registrar lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros.
Protección Civil señaló que durante la mañana se mantendrán condiciones de cielo despejado y ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius.
Para la tarde, señala el reporte, el Monzón Mexicano, en interacción con canales de baja presión, favorecerá el desarrollo de celdas de tormenta en distintos puntos del estado.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo en zonas donde se presenten tormentas.
Además, se pronostican rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros de altura.