Tendrán partidos en Sinaloa más de mil promocionales por estación de radio y TV en campañas de 2027

Los partidos políticos podrán difundir hasta mil 800 promocionales de 30 segundos por cada estación de radio o canal de televisión durante las campañas electorales de 2027 en Sinaloa, de acuerdo con la propuesta de distribución aprobada por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

El Consejo General del organismo electoral avaló los modelos de pautas para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, que serán remitidos al Instituto Nacional Electoral para su aprobación definitiva.

Para las precampañas, programadas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, se contemplan 880 promocionales por estación de radio o canal de televisión. De estos, 264 se repartirán de manera igualitaria entre los partidos contendientes y 616 conforme a la fuerza electoral de cada uno.

En el periodo de intercampaña, que comprenderá del 13 de febrero al 3 de abril, se distribuirán 900 promocionales por estación o canal, correspondientes a los nueve minutos diarios asignados a los partidos políticos.

En esta etapa, el reparto será igualitario, por lo que cada partido recibirá 100 promocionales.

Para las campañas, que se desarrollarán del 4 de abril al 2 de junio, el IEES propone mil 800 promocionales por estación de radio o canal de televisión.

De ese total, 540 se repartirán de manera igualitaria y mil 260 de acuerdo con la votación obtenida por cada partido político en la elección anterior.

En el escenario de nueve partidos contendientes, cada uno recibiría 60 promocionales de la bolsa igualitaria.

El organismo también contempla que, si se registran dos candidaturas independientes, estas participen en el reparto igualitario.

En ese caso, los 540 promocionales se distribuirían entre los partidos y las candidaturas independientes, con 54 espacios para cada contendiente.

Las pautas todavía deberán ser aprobadas por el INE, autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a fines electorales.