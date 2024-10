“Sí, en realidad los tenemos en todas partes. Si no tuviéramos puntos antibloqueos, no hubiéramos podido desactivar de manera rápida, ¿por qué? Porque ahí tenemos las grúas. Lo que pasa es que un tráiler que todavía se tuvo que orillar, quitarlo de la cinta asfáltica porque no tenía capacidad la grúa.

“Aparecen en un punto, van a otro, y presuntamente quieren ocupar a las fuerzas que tenemos en determinados puntos”, dijo.

Durante el jueves, durante la mañana y mediodía, se presentaron tres bloqueos con vehículos sobre la carretera Culiacán-Mazatlán. Uno a la altura del kilómetro 141, en el campo Eureka; otro más por el kilómetro 120 y 136, cerca del campo El Once. El cuarto bloqueo se registró por la México 15, cerca de un parque acuático.

En la noche, civiles armados obstruyeron el paso con vehículos debajo del puente de la autopista Benito Juárez, La Costerita; así como en el cruce del bulevar Jesús Kumate con bulevar Las Torres, ambos al sur de Culiacán.

Respecto al brote de violencia que azota a Sinaloa desde el 9 de septiembre, el Gobernador reconoció que están lejos de erradicarlo, pues se debe a una confrontación entre dos facciones criminales.