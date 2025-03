Tenemos que aprovechar la crisis de violencia para apostarle al deporte: Alcalde de Culiacán

Tenemos que aprovechar la crisis de violencia para apostarle al deporte y a la cultura a fin de generar oportunidades a jóvenes en Culiacán, destacó el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

Expuso esta declaración al ser cuestionado por los medios de comunicación en la sindicatura de Jesús María, en la franja norte del municipio de Culiacán.

Su visita correspondió a la entrega de una serie de obras públicas, en lo que sería su primera visita después de seis meses de violencia.

“Si esperamos a otros momentos para seguir apostándole a esto, quizá no vamos a encontrar las mismas oportunidades que tenemos en este momento porque va a pasar y la crisis se habrá dejado atrás pero en el fondo la problemática seguirá arraigada porque lo hemos vivido, ahí están los testimonios. Es y ha sido cíclico aquí en Sinaloa y en Culiacán que si no atendemos la causa, si no generamos la transformación desde el fondo esto se va a seguir repitiendo constantemente, por eso aprovechar esta crisis en la que estamos para apostarle al deporte y a la cultura”, defendió.

Declaró que la estrategia es una referencia a ciudades a nivel mundial que han pasado por circunstancias similares y que han resuelto a través de estos rubros.

En la últimas semana, el Gobierno de Culiacán ha hecho públicas diversas obras como canchas deportivas, tres de ellas en la sindicatura de Imala, que contempla una en la comisaría de Tomo, poblado en el que alrededor de 35 familias se desplazaron tras un enfrentamiento armado ocurrido el 14 de marzo, y que la autoridad atendió cinco días después de los primeros reportes.

Asimismo, con el reciente convenio con el Consejo Mundial del Boxeo, para reforzar la estrategia de construcción de paz en Culiacán.

“Es importante transformar, generar oportunidades, que nuestros jóvenes tengan este tipo de espacios. A través del deporte, de la cultura, las oportunidades educativas y generar todo un plan y una estrategia de manera integral, tomando como referencia ciudades y lugares a nivel mundial donde han tenido problemáticas muy similares a las que en este momento tenemos aquí en Sinaloa, en México y aquí nosotros en Culiacán y donde ellos la manera de resolver ha sido a través del deporte y la cultura”, dijo.