‘Tenemos que unirnos como sociedad y gobierno más allá de buscar polarización’, dice regidora por violencia en Culiacán

CULIACÁN._ Más allá de buscar una polarización, debemos unirnos como sociedad y gobierno para recuperar la paz y estabilidad que como municipio nos merecemos, subrayó la regidora de Culiacán, Cinthia Valenzuela Langarica.

En sesión ordinaria de Cabildo de este viernes, la morenista afirmó que resulta irresponsable decir que en Culiacán no se han hecho acciones en materia de seguridad, cuando existen elementos de la Policía Municipal que trabajan todos los días y que tanto el Gobierno municipal como el cuerpo edilicio han sostenido reuniones de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Municipal.

“Debemos de unirnos como sociedad de gobierno. Más allá de buscar una polarización, no se trata de eso. El decir que no se está haciendo nada es irresponsable, porque lo he dicho y lo reitero, con quienes son nuestros elementos de lo que hemos corresponde a nuestra Policía Municipal”, dijo.

“Hemos buscado mejorar y por supuesto aportar quienes conformamos este Cabildo a los trabajos para mejorar algún tema que por supuesto que nos duele y que nos ocupa”.

En ese sentido, mencionó que en lo que va de la administración han invertido pavimentación de calles, redes de agua y drenaje; electrificación de comunidades; viviendas dignas y la entrega de títulos de propiedad que ofrecen certeza patrimonial.

“No son solo ladrillos y cemento, son la materialización de un compromiso con nuestro municipio”, afirmó.

Valenzuela Langarica reconoció las alianzas con universidades y espacios culturales para fortalecer la educación, el deporte y las opciones culturales que el Gobierno municipal ha realizado.

Destacó que en el marco de la conmemoración del 494 aniversario de Culiacán, la fecha no debe limitarse a la celebración de la historia, sino convertirse en un recordatorio de que la ciudad sigue enfrentando adversidades, y que depende de las acciones cotidianas de autoridades y ciudadanía avanzar hacia un futuro más seguro y justo.

“Como hace casi cinco siglos, seguimos enfrentando adversidades, la inseguridad, la desigualdad, la movilidad, la necesidad de cuidar más nuestro medio ambiente, sino también como hace siglos tenemos la capacidad de responder con fortaleza, unidad y esperanza”, apuntó.