Tenemos que unirnos en una sola voz: exige Culiacán justicia por el perrito Rodolfo

Los culiacanenses salieron a protestar con una marcha desde la Iglesia de nuestra Señora de Guadalupe hasta la Catedral de Culiacán por el cruel asesinato de Rodolfo, un perro en condición de calle que fue atacado a machetazos por un joven en Los Mochis.

La marcha inició a las 18:00 horas y asistieron más de 100 personas con sus mascotas. En ella se exigió a las autoridades que tomaran acciones contra el responsable del ataque. Rebecca Uriarte, líder de Fundación Laika llamó a que esta persona pague por haberle quitado la vida al animal.

“El perrito Rodolfo es un perro de situación de calle, que querían todos pero nadie resguardaba en su casa, se dice que agredió a una chava, que a su vez le dijo a su novio, y buscó al perrito en las taquerías y en los negocios y lo atacó de tal manera que lo destrozó con un machete, donde nadie pudo hacer nada por la agresividad de este tipo...no es posible que estas personas sigan libres, y sigan dañando a cuanto ser se les atraviesa”, expresó.

“Somos hermanos de causa, y tenemos que unirnos en una sola voz, no nada más por Rodolfo, sino por todos los seres que han sido violentados, muertos injustamente, hay mucha injusticia, que hemos callado por ellos, ya no podemos callar más, aquí se encuentran animales quemados, violados, mutilados que hemos podido rescatar, pero porque lo hemos decidido nosotros, porque el Gobierno no hace nada, ni para evitarlo, ni menos para hacer justicia”, añadió.

La activista fue una de las muchas personas que con sus mascotas a un lado, exigieron justicia para el animal, Rebecca llamó al Congreso del Estado para que apruebe la Ley de protección animal que sigue en el Legislativo local, esto para garantizar los derechos de los animales.

“Hay una reforma a la ley penal que todavía en el Congreso del Estado, ahí en esa reforma viene lo de los maltratadores de animales, entre otras muchas cosas, el castigo a los vendedores de animales, castigo también, a los tutores irresponsables, le da la facultad a diferentes secretarías”, indicó.

Rebeca Uriarte llamó a la ciudadanía a proteger a los perros, poner su grano de arena denunciando a quien cometa actos de violencia contra ellos, y que si está dentro de sus posibilidades, adopten o cooperen para la esterilización de los animales.

“A la ciudadanía le hago el llamado para sensibilizar y educar en el amor y el respeto a sus hijos, a denunciar, a no ser participe, porque en el momento que tú denuncias, eres cómplice de quien está haciendo estos daños, y también adoptar, esterilizar, porque esterilizando es como evitamos, al menos frenamos un poco el sobrepoblamiento de animales en calle, animales que son violentados todos los días”, mencionó.