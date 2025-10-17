$!Tenemos una responsabilidad enorme... tenemos que ser líderes, afirman en Encuentro sobre Seguridad y Justicia en México

La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme de cara a la construcción de planes para prevención del delito y la construcción de paz en las ciudades, afirmaron durante el Encuentro sobre Seguridad y Justicia en México. Como parte del panel “De la Observación a la Incidencia: Experiencias de los Consejos y Observatorios Ciudadanos”, organismos y observatorios ciudadanos en materia de seguridad expusieron estrategias y mecanismos implementados en otros estados de la República.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, enfatizó en que, si bien hay regiones del País sumidas en la inseguridad, no todas pueden atenderse de igual manera. De ahí resaltó la relevancia de que sean representantes de sociedad civil quienes colaboren con la autoridad para la planificación de estas acciones. “Cada ciudad tiene su particularidad. Cada ciudad tiene su propia dinámica delincuencial y la receta no es la misma, aunque tenemos algunas cosas en común, la receta no es la misma”, manifestó Quijano Sosa.







