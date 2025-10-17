$!Tenemos una responsabilidad enorme... tenemos que ser líderes, afirman en Encuentro sobre Seguridad y Justicia en México

La sociedad civil tiene una responsabilidad enorme de cara a la construcción de planes para prevención del delito y la construcción de paz en las ciudades, afirmaron durante el Encuentro sobre Seguridad y Justicia en México.
Como parte del panel “De la Observación a la Incidencia: Experiencias de los Consejos y Observatorios Ciudadanos”, organismos y observatorios ciudadanos en materia de seguridad expusieron estrategias y mecanismos implementados en otros estados de la República.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa, enfatizó en que, si bien hay regiones del País sumidas en la inseguridad, no todas pueden atenderse de igual manera.
De ahí resaltó la relevancia de que sean representantes de sociedad civil quienes colaboren con la autoridad para la planificación de estas acciones.
“Cada ciudad tiene su particularidad. Cada ciudad tiene su propia dinámica delincuencial y la receta no es la misma, aunque tenemos algunas cosas en común, la receta no es la misma”, manifestó Quijano Sosa.
“Tenemos una responsabilidad enorme nosotros. Los que somos patrones, los que somos maestros, los que somos padres de familia, tenemos que ser líderes”, sostuvo.
Como muestra de las acciones desarrolladas en México, el Coordinador del Observatorio Ciudadano del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana de Chihuahua, Alonso Domínguez Álvarez, compartió la plataforma de monitoreo del Ficosec, en la cual le dan seguimiento a la criminalidad.
En dicho espacio, se documentan y ubican geográficamente los distintos delitos cometidos en Chihuahua, con datos proporcionados por la Fiscalía local y la Secretaría de Seguridad Pública.
Asimismo, se recopilan los incidentes viales, todo esto orientado a registrar con precisión la actividad de inseguridad, y a partir de las evidencias formular política pública para atender el problema.
“Era necesario tener todo ese tipo de información para proponer acciones de prevención, proyectos focalizados de intervención basados en evidencia, basados en información”, señaló Domínguez Álvarez.