Luis Alberto Vega Arellano tiene 20 años de experiencia en la administración pública, con una formación como abogado ha ejercido puestos dentro de la comuna durante 16 años, donde fue secretario del Ayuntamiento, director de Gestión de Fondos y Oficial Mayor, esto durante las presidencias de Jesús Valdés Palazuelos y Sergio Torres Félix.

Desde un principio su interés por la administración pública se vio influenciada por su procedencia de una familia de contadores, ya que su padre y tres hermanos se dedican a esta profesión.

“Dije voy a estudiar derecho, ellos tienen un despacho, yo estudio derecho fiscal y se complementa con la contabilidad, pero me fui cargando a la administración pública, porque desde que estuve estudiando dije algún día voy a ser presidente o gobernante”, comentó.

Y por primera vez decidió lanzarse a una candidatura por una diputación en el distrito 14, bajo el Partido Verde Ecologista de México, con el afán de seguir buscando y gestionando recursos en apoyo a la población, además de legislar en ciertos temas que considera de relevancia en la sociedad.

El contendiente y padre de familia relató cómo inició sacando copias, después por tres años tomó el cargo como secretario del Ayuntamiento, puesto en el cual dijo empezó a tener cercanía con la población.

“Durante ese tiempo viví una experiencia diferente, porque tienes un trato muy directo con la gente, porque al Ayuntamiento es a donde acude la población con sus necesidades”, comentó.

Vega Arellano continúo como director de Gestión de Fondos por 9 años y fue ahí donde inició su aprendizaje en materia de gestión y de cómo se tiene que ir tocando puertas para conseguir recursos a nivel nacional y estatal.

“Desde ahí empecé y dije voy a buscar una diputación o una regiduría para poder ayudar a la gente, esa formación que me dio trabajar en ese puesto la verdad es muy bonita, porque aprendes a ayudar y servir a las personas y fue lo que más me orilló a buscar una candidatura”, comentó.

Una de las cosas que le impulsó a esta candidatura es ver las necesidades que están en su distrito 14, donde dijo que muchos de los candidatos cuando ya son elegidos no vuelven ni se preocupan en verdad por la población de su zona.

“Pero te das cuenta sobre todo que los que nos representan, no nos están ayudando, no regresan a su distrito, hay muchas necesidades y sobre todo es fácil hacerlo, porque cuando tú regresas nada más es ir a tocar la puerta donde corresponde y ayudar, la gente ahorita está cansada y está harta de todo eso”, comentó.

“Tengo ganas de que la gente vuelva a creer en lo que el diputado o el político puede hacer, ya que son los mismos que quieren volver a ser diputados, si ya lo fueron y no hicieron nada, ¿qué se puede esperar?”.

Necesidades de su distrito

En sus recorridos, dijo, lo que más pidió la gente son los servicios públicos y que se cumplan con las leyes que existen, como por ejemplo en el medio ambiente donde no se aplican las sanciones correspondientes a quienes violaron la leyes protectoras.

Otro de los temas, señaló, son la violencia intrafamiliar, feminicidios y maltrato animal, cuestiones que le preocupan a la población y donde se puede, dijo, dar apoyo mediante la legislación.

Con los demás candidatos del distrito 14 ya se llevó a cabo un debate, en el cual dijo haberse sentido bien y que realizó las propuestas que se tenían que hacer.

Resaltó que algunos de sus contrincantes con anterioridad ya han sido candidatos o ya han mantenido un cargo como diputados y que le sorprendió que sigan haciendo promesas que no están en las capacidades de un legislador.

“Un diputado no tiene presupuesto, un diputado no te puede decir que va a poner internet, un diputado no te puede decir que va a pavimentar, vamos a gestionar ante la autoridad, si bien es cierto nosotros autorizamos un presupuesto de egresos, pero no significa que nosotros tenemos la batuta para ejecutar el recurso, nosotros tenemos que asegurarnos que el Ayuntamiento cumpla con lo que se está autorizando”, comentó.

Legislación

El contendiente señaló que uno de los temas que más le interesa impulsar desde el Congreso como legislador es la transparencia en el gasto, y buscaría que cuando un presidente pida licencia en ese momento deba hacerse un acto de entrega y recepción para que la persona entrante tenga con claridad el estado en que se encuentra el Ayuntamiento.

También, dijo, lo primero que va a impulsar es el tema del maltrato animal y violencia familiar y hacia la mujer, buscando que se tengan penalidades más altas.

En el medio ambiente señaló que le interesa impulsar la reforestación y manejo de residuos, y legislar en ese sentido.

“Yo soy nuevo como candidato, nunca he participado, tengo muchas ganas de ayudar y de servir a la gente, conozco la mayor parte de cómo gestionar y qué puertas tocar... sobre todo porque nosotros sí vamos a estar ahí permanentemente, sobre todo porque la gente está cansada de escuchar eso, porque es una promesa muy vieja que nadie ha cumplido”, comentó.

En su mensaje a la ciudadanía, pidió confianza en su proyecto.

“Confíen en el Partido Verde y en Luis Vega, no los voy a decepcionar, vamos a estar ahí presente, sobre todo que no dejen de votar, el no votar también es aceptar al que está llegando, si realmente quieren que las cosas cambien que acudan a la urnas este 6 de junio”, puntualizó.