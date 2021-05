Tengo relación de amistad con Rubén Rocha y Mario Zamora: Vizcarra

Ante la foto que circula en redes donde Jesús Vizcarra Calderón aparece junto a candidato de la alianza Va por Sinaloa, el empresario sinaloense emitió un comunicado.

Vizcarra Calderón señala que desde hace 5 meses se encuentra en Monterrey totalmente dedicado al cuidado de la salud de su esposa, “quien gracias a Dios está mejorando”.

“Desde hace más de 12 meses, hice del conocimiento público mi firme decisión de ya no participar en temas políticos”, aclara el empresario.

“Desde que me encuentro en Monterrey, he recibido a muchos amigos a quienes aprecio y agradezco sus buenos deseos para que mi esposa se restablezca por completo”.

“En estos momentos no tengo ni ánimo ni interés en participar o involucrarme en la contienda política que está aconteciendo en nuestro Estado, por lo que deseo enfatizar que no he expresado ninguna opinión política y mucho menos palabras que pudieran ofender a alguien”, dice.

El empresario reitero que en esta contienda no se va a involucrar, ni emitirá opinión a favor o en contra de ninguna de las candidatas o candidatos.

“En los casos particulares de Rubén Rocha Moya y Mario Zamora tengo relación de amistad y aprecio con ambos”, señala en el texto.