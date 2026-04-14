Tensión en negociación por precio del maíz: productores rechazan oferta y acusan subvaluación

La reunión sostenida este martes en la Ciudad de México entre autoridades federales y productores agrícolas derivó en un momento de alta tensión, luego de que no se lograra un acuerdo sobre el precio del maíz.

Ante el desacuerdo, las mesas de trabajo entraron en receso y se reanudarán este miércoles a las 11:00 horas, informaron agricultores presentes a Noroeste.

De acuerdo con los testimonios, los productores están solicitando un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada, mientras que la propuesta gubernamental se mantiene en 5 mil 500 pesos, cifra que aseguran se encuentra por debajo del costo de producción.

Durante el encuentro, uno de los principales puntos de conflicto fue el criterio utilizado por la autoridad para fijar el precio del grano. Los agricultores señalaron que se está tomando como referencia el maíz amarillo destinado a la alimentación de ganado, el cual requiere menores costos de producción, en lugar del maíz blanco para consumo humano, que implica una mayor inversión en insumos, cuidado y procesos.

“Se está tasando como si fuera maíz para marranos, cuando el nuestro es maíz para humanos”, expresó uno de los participantes, quién insistió en que esta diferencia impacta directamente en la rentabilidad del productor.

Asimismo, los agricultores informaron que en la reunión no estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y que únicamente acudió el secretario de Agricultura y Ganadería del estado, Ismael Bello Esquivel.

La negociación continuará este miércoles con la expectativa de acercar posturas y evitar mayores afectaciones al sector agrícola.