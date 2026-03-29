Tepuche se queda sin interesados para ser síndico, actual titular podría continuar por tercer periodo

La sindicatura de Tepuche, perteneciente al municipio de Culiacán, se perfila como un caso atípico dentro del actual proceso de selección de autoridades auxiliares, luego de que no se registraran aspirantes durante el periodo establecido por la convocatoria oficial.

De acuerdo con el listado de aspirantes actualizado al sábado 28 de marzo de 2026, en el apartado correspondiente a Tepuche se indica explícitamente la leyenda “sin aspirante registrado”, lo que evidencia la ausencia total de participación ciudadana para contender por este cargo.

Esta es la segunda ocasión que ocurre la ausencia de interesados en ocupar el cargo, pues en 2023 el Ayuntamiento de Culiacán informó que Héctor Zamudio, el actual síndico, ocuparía el cargo por segundo periodo al tratarse del único perfil considerado para ocupar el puesto en aquel momento.

Este escenario confirma que, a diferencia de otras sindicaturas donde se llevará a cabo un plebiscito para definir a los representantes, en Tepuche no existirá un proceso de votación, debido precisamente a la inexistencia de competencia entre aspirantes.

En este caso, la designación directa se convierte en la vía para garantizar la continuidad de la figura de autoridad auxiliar en la comunidad.

Aunque no se han detallado públicamente las razones por las cuales no hubo registros en Tepuche, cabe destacar que la zona ha sido una de las más afectadas en cuando a violencia provocada por el crimen organizado, empujando a muchas familias a salir huyendo de los poblados como víctimas del desplazamiento forzado.

En contraste, en el resto de las sindicaturas del municipio sí se cuenta con uno o más aspirantes registrados, lo que permitirá que este domingo se realicen los plebiscitos correspondientes para conocer la decisión de los habitantes en cada demarcación.

De esta manera, Tepuche se convierte en el único punto del municipio donde el proceso no transitará por la vía electoral, sino por una definición directa, marcando una diferencia significativa respecto al resto de las comunidades que sí participarán en la jornada de consulta.