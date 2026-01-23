$!Tercera tormenta invernal y el frente frío 31 traerán lluvias y un descenso en las temperaturas a Sinaloa

El panorama meteorológico para Sinaloa pronosticó el desarrollo de la tercera tormenta invernal, que, en interacción con el frente frío número 31 y la corriente en chorro subtropical, generará condiciones de cielo nublado y un incremento en la probabilidad de precipitaciones en la entidad.

Mientras se prevén temperaturas de 27 a 32 grados y la atención suele centrarse en el calor de Culiacán, el fenómeno actual impactará con mayor fuerza en las zonas serranas y el norte del Estado.

Se prevé que las temperaturas mínimas al amanecer del sábado desciendan hasta los 6 y 12 grados en las zonas de montaña que colinda con Chihuahua.

En municipios como Choix y Badiraguato, el termómetro oscilará entre los 12 y 15 grados, mientras que en el resto del Estado, incluyendo Culiacán, Mazatlán y Ahome, las mínimas se ubicarán entre los 17 y 20 grados centígrados.

Más allá del frío, la mayor preocupación radica en el pronóstico de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros que podrían presentarse en el Estado.

Estas precipitaciones estarían acompañadas de descargas eléctricas y podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generando posibles encharcamientos, inundaciones o incluso deslaves en zonas vulnerables.

En la zona del Pacífico Norte no se descarta la caída de aguanieve o nieve, principalmente en las zonas serranas de la región.

Para Culiacán, aunque este viernes 23 de enero inició con un cielo despejado y una temperatura máxima de 34 grados, el cambio de clima comenzará a sentirse paulatinamente.