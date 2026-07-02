Tere Guerra acusa que abucheos fueron promovidos por esposo de Diputada de MC

La Diputada local con licencia María Teresa Guerra Ochoa aseguró que los abucheos que recibió recientemente en un restaurante no habrían sido una manifestación espontánea de ciudadanos, sino que presuntamente provinieron de una mesa en la que se encontraba el esposo de la Diputada Elizabeth Montoya, de Movimiento Ciudadano.

La Legisladora explicó que, en un primer momento, pensó que las expresiones eran parte de las diversas posturas que suele manifestar la ciudadanía hacia los personajes públicos.

Sin embargo, señaló que este miércoles recibió información en el sentido de que quienes iniciaron los abucheos habrían sido personas cercanas al esposo de la Diputada de Movimiento Ciudadano.

Guerra Ochoa indicó que considera normales las expresiones ciudadanas, incluso cuando son críticas hacia los representantes populares, ya que forman parte de la vida democrática.

No obstante, subrayó que la situación cambia cuando este tipo de acciones presuntamente son promovidas por actores políticos o personas vinculadas a ellos.

“Yo respeto la diversidad y la pluralidad y no me hubiese generado absolutamente ninguna incomodidad y asombro que hubiese sido algo espontáneo, lo que me llamó la atención es que estábamos precisamente en esa euforia que nos da la victoria de nuestra Selección Mexicana y que ellos salgan con esa expresión”, comentó.

Asimismo, denunció que el esposo de Elizabeth Montoya presuntamente estaba acompañado por elementos de la Policía Estatal asignados a la seguridad de la Legisladora, protección que le fue otorgada tras el atentado ocurrido el pasado 28 de enero.

En ese sentido, cuestionó que dichos agentes brindaran seguridad a un particular, al señalar que fueron asignados exclusivamente para la Diputada Elizabeth Montoya y que su labor es financiada con recursos públicos.

“Lo sorprendente es lo que les comento y la irregularidad que se lo hice ver a la Diputada, Eli Montoya, los escoltas son para ella, indebidamente estaban adentro cuando menos eran dos personas armadas”.

Guerra Ochoa informó que ya abordó este tema directamente con Elizabeth Montoya y aclaró que no emprenderá acciones adicionales por su cuenta, ya que corresponderá a las autoridades determinar si existe alguna irregularidad y, en su caso, aplicar las sanciones o medidas que procedan.

Afirmó que volverá a acudir al mismo restaurante, pues reiteró que comprende y respeta las expresiones espontáneas de la ciudadanía, siempre y cuando estas no respondan a intereses políticos o sean promovidas de manera organizada.