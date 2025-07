Tere Guerra alza la mano como aspirante a la Gubernatura de Sinaloa para el 2027

La Diputada local María Teresa Guerra Ochoa externó sus aspiraciones por ser la candidata de Morena para buscar la Gubernatura de Sinaloa en las elecciones del 2027.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura reconoció que todavía no son los tiempos para ello, y que Morena, partido en el que milita, tampoco ha definido el género para dicha candidatura.

En ese sentido, dijo, dentro del partido hay otros perfiles que pueden ser considerados y con los que trabajará de cara a construir el proyecto partidista en el 2027.

“Yo voy por la Gubernatura, yo apuesto a que puedo ser candidata a Gobernadora, entiendo el trabajo que trae Imelda, pues vamos a construir y sin ningún tipo de profundizar diferendos, yo creo que ni siquiera con los varones, en principio, está el Senador [Enrique Inzunza], está el propio Alcalde Juan de Dios Gámez como opciones”.

“Yo en un momento dado lo había analizado, me habían dicho. No estoy hablando ahorita de que me voy a meter a hacer ninguna precampaña, no son tiempos, solo y sencillamente lo que he dicho es ‘regístrenme porque me siento en condiciones y lista para levantar la mano’, ¿cuándo? En el momento oportuno”, declaró Guerra Ochoa.

Afirmó que como figura política dispone de la trayectoria y respaldo suficiente para asumir el rol de candidata para el Ejecutivo estatal

“Yo simplemente quise levantar la mano porque la gente me preguntaba mucho ‘¿va a levantar la mano?’ y yo dudando. Sí, estoy segura, voy a levantar la mano y me siento con fortaleza para lo que viene”, expresó.