Tere Guerra asegura que ganará la coordinación de Morena en Sinaloa: ‘No tengo plan B’

La Diputada local con licencia de Morena, María Teresa Guerra Ochoa, aseguró que ganará la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación en Sinaloa, proceso interno que perfila una eventual candidatura a la Gubernatura en 2027.

En entrevista tras la Asamblea Informativa en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional del Distrito 07 de Culiacán, realizada este sábado, afirmó que no contempla otra alternativa.

“Estoy segura que voy a ganar y estoy trabajando para eso. No tengo plan B”, aseguró.

Durante el encuentro, Guerra Ochoa llamó a la militancia a cerrar filas y dejar de lado los intereses personales.

“Es fortalecer un compromiso por la defensa del proyecto más allá de cualquier aspiración personal. Lo dejamos claro, estamos haciendo equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, somos parte de la transformación”, expresó.

La morenista señaló que, si bien destacó los avances alcanzados por el movimiento, también reconoció que existen pendientes en materia de justicia social, combate a la pobreza y fortalecimiento del salario de los trabajadores.

“No podemos dejar de reconocer que aún en tema de justicia social, aún en tema de erradicación de la pobreza, fortalecimiento del salario de los trabajadores, todavía hay cosas por hacer, pero aquí estamos con una firme convicción”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que Sinaloa requiere unidad para consolidar el proyecto político de Morena y ofrecer mejores condiciones a la población.

“Sinaloa vale la pena para que no tengamos ninguna mezquindad, que no pongamos por delante intereses individuales. Sinaloa nos convoca a cerrar filas en defensa del proyecto de la transformación, pero sobre todo nos convoca a seguir construyendo resultados para que las familias vivan con seguridad, bienestar y felicidad”, dijo.