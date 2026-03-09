Tere Guerra considera participar en proceso interno de Morena para coordinar el partido en Sinaloa

La Diputada local y Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, informó que analiza registrarse en el proceso interno de Movimiento Regeneración Nacional para definir la coordinación estatal del partido en Sinaloa.

La legisladora señaló que el registro de aspirantes está previsto para el próximo 22 de junio, de acuerdo con el calendario interno del partido, aunque precisó que aún faltan lineamientos por definirse para la participación de quienes busquen el cargo.

Guerra Ochoa comentó que ha manifestado su interés en competir dentro del proceso, pero indicó que esperará a que se establezcan con claridad los requisitos y condiciones de la convocatoria.

De acuerdo con la Diputada, el mecanismo contempla que solo un número limitado de perfiles pueda participar en la etapa de medición.

Explicó que podrían ser hasta seis aspirantes quienes sean incluidos en encuestas internas que servirán para determinar quién encabezará la coordinación estatal del partido.

La presidenta de la JUCOPO también destacó que el proceso deberá respetar los criterios de paridad de género establecidos por el partido, por lo que se buscará mantener una participación equilibrada entre hombres y mujeres dentro de los perfiles que finalmente sean evaluados.

Asimismo, indicó que Morena continúa afinando la forma en que se aplicarán los criterios de competitividad y paridad en cada estado, por lo que las reglas finales del proceso podrían definirse en los próximos meses.

La coordinación estatal del partido es considerada una posición estratégica dentro de la estructura política, ya que suele perfilar a quienes podrían buscar cargos de elección popular en futuros procesos electorales en la entidad.