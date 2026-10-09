Tere Guerra formaliza registro a la coordinación municipal de Morena en Culiacán

La Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, formalizó su registro para buscar la Coordinación Municipal de Morena en Culiacán, con la intención de convertirse en la eventual candidata a la Alcaldía.

En rueda de prensa, Guerra Ochoa confirmó su participación en el proceso interno del partido y expresó su confianza en resultar favorecida.

Explicó que decidió contender por la Coordinación municipal debido a que Culiacán concentra una parte importante de la población de Sinaloa y es una de las zonas donde considera que hay mucho por hacer.

Cuestionada sobre el cambio de decisión, luego de que anteriormente había señalado que no buscaría otra coordinación, la Legisladora con licencia explicó que, de acuerdo con encuestas, su principal respaldo se encuentra en Culiacán, por lo que decidió participar en el proceso interno.

“Mi fortaleza la había concentrado en Culiacán. Es, obviamente, no solo el lugar donde me ha tocado trabajar, es donde nací y sobre la base de eso fue que decidí inscribirme. Ustedes lo saben, ha habido cuestionamientos en el tema de las encuestas. Yo convoco a mi partido Morena a seguir fortaleciendo credibilidad, transparencia”, expresó.

La morenista también manifestó respeto por las trayectorias de sus compañeros de partido que buscan la misma coordinación; sin embargo, reiteró su confianza en obtener el respaldo para ser elegida.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre las declaraciones de la Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, quien aseguró tener mayor preferencia de voto entre la ciudadanía, Guerra Ochoa dijo respetar a su compañera Legisladora, pero sostuvo que Morena mantiene presencia en Sinaloa.

“Yo respeto a Roxana, como respeto a los Diputados de Morena y de otros grupos parlamentarios. Yo creo que las mediciones ahí están, las preferencias de partido ahí están”, señaló.

Finalmente, Guerra Ochoa indicó que continuará recorriendo Culiacán y manteniendo contacto directo con la población para conocer sus necesidades y trabajar en territorio.