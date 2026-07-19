$!Tere Guerra llama al gremio jurídico a fortalecer el Estado de Derecho en Sinaloa

“Más allá del interés personal, siempre habrá una sociedad sedienta de justicia. México ocupa abogadas y abogados comprometidos con la justicia social”, expresó.

Durante un encuentro con integrantes de diversos colegios de abogados de Culiacán, señaló que el ejercicio de la profesión jurídica implica un compromiso con la sociedad, especialmente con los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

En el marco del Día de la Abogacía, la Diputada local por Morena y aspirante a gobernar Sinaloa María Teresa Guerra Ochoa convocó a las y los abogados de Sinaloa a fortalecer el Estado de Derecho, al considerar que la paz solo puede consolidarse mediante instituciones sólidas, el combate a la desigualdad y el acceso efectivo a la justicia.

La Legisladora sostuvo que México y Sinaloa requieren profesionales del derecho que contribuyan a erradicar prácticas como el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, con el propósito de consolidar un sistema de justicia que garantice la protección de los derechos de todas las personas.

Asimismo, afirmó que la experiencia internacional muestra que las sociedades con menores niveles de desigualdad registran mayores condiciones de seguridad y paz, por lo que consideró necesario fortalecer políticas públicas enfocadas en el empleo digno, mejores salarios, acceso a la seguridad social y mayores oportunidades para jóvenes y familias.

En ese contexto, reconoció las acciones impulsadas por la Cuarta Transformación en materia laboral y de bienestar, al señalar que atender las causas de la desigualdad también contribuye a prevenir la violencia.

Al hacer un recuento de su trayectoria profesional, recordó que eligió especializarse en Derecho Laboral para defender los derechos de las y los trabajadores, una convicción que, dijo, ha mantenido durante su carrera académica, profesional y en el servicio público.

El encuentro es parte de las actividades de la Diputada local con licencia para alcanzar la candidatura por Morena para la Gubernatura en Sinaloa.