Tere Guerra no descarta buscar la Alcaldía de Culiacán; analiza su futuro político

La Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, no descartó contender por la Alcaldía de Culiacán, aunque aclaró que aún se encuentra en análisis de opciones o proyectos sobre sus planes a futuro.

Luego de que Imelda Castro Castro fuera nombrada Coordinadora estatal de Morena y perfilada como una eventual aspirante a la Gubernatura de Sinaloa, Guerra Ochoa fue cuestionada sobre cuál será su próximo proyecto político.

La Legisladora con licencia señaló que formar parte de este proceso de Morena era su “plan A”, pero reconoció que está analizando distintas propuestas y proyectos antes de definir cuál será su siguiente paso.

“Bueno, yo estoy como les digo sin haber tomado todavía una decisión y analizando los escenarios, lo que sí sé es que el compromiso con la gente se mantiene, el deseo de seguir trabajando y la convicción de seguir trabajando para que a Sinaloa le vaya bien, para que podamos fortalecer oportunidades, eso no estará en duda, lo he hecho desde muchas trincheras y lo voy a seguir haciendo” expresó.

Guerra Ochoa afirmó que ha recibido diferentes propuestas, por lo que actualmente evalúa todas las posibilidades para determinar cuál será su nuevo rumbo político.

Lo que sí descartó por el momento es regresar al Congreso del Estado, pues señaló que no contempla retomar su cargo en el Poder Legislativo.

“Confirmo, no voy a regresar, soy una mujer de palabra, yo lo dije y lo reitero, yo no voy a regresar porque a mí me pasa que cuando uno se va a disputar un proyecto como yo me fui a la coordinación estatal, pues no me parece así como que regresar con la cola entre los pies como se dice, digo, respeto a todos mis compañeros que van a regresar y no estoy diciendo con ello que regresen en esa condición, pero esa es mi interpretación personal. Pero aparte yo fui la única que hice una afirmación tajante que no iba a regresar, soy una mujer de palabra así que esa trinchera no está en mis planes” señaló.

La Diputada con licencia reiteró que, independientemente de cuál sea el proyecto que finalmente decida emprender, su objetivo será continuar trabajando por Sinaloa y buscar alternativas para mejorar las condiciones del estado, al considerar que la entidad atraviesa actualmente por momentos difíciles.