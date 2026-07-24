Tere Guerra reconoce a mujeres empacadoras en su recorrido por Mazatlán

En el marco de su recorrido por colonias de Mazatlán, la aspirante a Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación María Teresa Guerra Ochoa sostuvo un encuentro con mujeres empacadoras del puerto, a quienes reconoció como parte fundamental de la actividad económica.

“Siempre presumimos que el aguachile más grande, que el ceviche más bueno, y no vemos las manos que están atrás, las manos que trabajan”, expresó.

Guerra Ochoa vinculó este reconocimiento con los avances logrados a nivel nacional durante la actual administración, al destacar que el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos, casi tres veces más que en 2018, lo que dijo, demuestra que sí era posible incrementarlo.

Sobre el contexto de seguridad que ha vivido el estado desde septiembre de 2024, la aspirante reconoció la complejidad de la situación y enfatizó que en Sinaloa se asume el compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum de seguir trabajando por la paz social.

Como parte de la misma jornada, Guerra Ochoa encabezó asambleas informativas en las colonias Azteca y Fovissste Jabalíes, donde dio continuidad a sus recorridos en territorio y reafirmó ante vecinas y vecinos su compromiso con el bienestar de las familias.

Además, reiteró que continuará visitando distintos municipios de Sinaloa durante el proceso actual que sostiene Morena.