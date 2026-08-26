Tere Guerra reconoce resultado y felicita a Imelda Castro, coordinadora estatal de Morena frente a elecciones 2027

María Teresa Guerra Ochoa reconoció que el resultado del proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional no le favoreció y felicitó a la Senadora Imelda Castro Castro por su nombramiento como coordinadora estatal.

En un comunicado dirigido a las y los sinaloenses, Guerra Ochoa sostuvo que su trayectoria política ha estado vinculada con el trabajo a favor de mujeres vulneradas, trabajadores y juventudes, así como con la defensa de la justicia social.

“No soy una mujer movida por la ambición de poder ni partidaria del poder por el poder. Soy una mujer de compromisos con la gente y, sobre todo, con quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad”, expresó mediante un desplegado.

Explicó que se registró para buscar la Coordinación Estatal porque Sinaloa vive tiempos complejos que requieren visión política, compromiso con la población y un proyecto capaz de ampliar oportunidades y generar resultados.

“Lo hice también con el deseo de dar lo mejor de mí para contribuir a la construcción de un Sinaloa con mayor seguridad, paz, bienestar social y mejores condiciones de vida para sus familias”, señaló.

También agradeció el respaldo recibido y aseguró que mantendrá sus convicciones y compromiso con Sinaloa.

“Mi corazón está lleno de gratitud por cada muestra de apoyo, y quiero que sepan que nada cambia mi compromiso con Sinaloa ni mis convicciones de seguir luchando al lado de la gente que más lo necesita”, manifestó.

Guerra Ochoa felicitó a Imelda Castro Castro por su nombramiento y reconoció su trayectoria.

“Reconozco su trayectoria como mujer de izquierda, su participación en la lucha social y su compromiso con Sinaloa. Le deseo el mayor de los éxitos en esta gran responsabilidad de seguir construyendo seguridad, paz social, igualdad de oportunidades y bienestar para todas y todos”, expresó.

Aseguró que continuará participando y trabajando por la entidad.

“El pueblo de Sinaloa debe saber que cuenta con el compromiso de Tere Guerra para rato. Seguiré luchando para superar nuestras adversidades y contribuir a construir un mejor Sinaloa”, expuso.