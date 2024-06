Tere Guerra Ochoa informó que regresará como titular de la Secretaría de las Mujeres, previo a asegurar un curul en el Congreso de Sinaloa por la vía plurinominal, donde aspira también liderar la Junta de Coordinación Política del Legislativo.

“Pongo sobre la mesa lo que soy capaz de construir, el liderazgo que he consolidado, no sólo en el tema de mujeres, si no en muchos aspectos, pero no dejo de considerar que hay más personas que puedan aspirar y que seguramente es algo que vamos a platicar en su momento”.

En Noticiero Noroeste, explicó que según el Programa de Resultados Electorales Preliminares, Morena ha resultado ganador en 18 distritos locales y seis más donde va en alianza con el Partido Verde Ecologista de México, por lo que tendría que esperar a los cálculos para saber cuántos legisladores plurinominales tendrá su partido, información que tendrá a este el próximo fin de semana.

Dijo que mantendrá una agenda enfocada en las mujeres, dándole prioridad a hacer reformas en el Poder Judicial para que en los casos de violencia familiar, sea el agresor quien salga de su casa, aún cuando sea él dueño de la vivienda o quien pague la renta, iniciativa que llevó a cabo Claudia Sheinbaum Pardo cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó.

Al respecto, expresó que a pesar de la polarización que hay en la política mexicana fue contundente desde la noche del 2 de junio el resultado a favor de la candidata morenista a la Presidencia de México.

“Más allá de lo local, destaco el gran logro que para quienes hemos empujado la agenda de las mujeres, la agenda feminista, significa tener una mujer por primera ocasión en este País en la Presidencia... tuvieron que pasar 200 años de la primera Constitución del México independiente para que una mujer pudiera llegar a la Presidencia de la República”.

Según las candidaturas aprobadas en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para el proceso electoral 2023-2024, Teresa Guerra encabeza la lista para Diputaciones de Representación Proporcional del partido Morena.