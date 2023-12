María Teresa Guerra Ochoa, Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, se inscribió en el proceso interno de Morena buscando la candidatura por la Presidencia Municipal de Culiacán.

Con este registro, Guerra Ochoa se someterá al proceso interno del partido, que consta de filtros de su perfil y una encuesta entre sociedad civil para evaluar su trayectoria e intención del voto.

Este lunes fue el primer día para registros en el proceso interno para candidaturas a nivel estado y municipio, tales como diputaciones locales, alcaldías y regidurías.

”Tomé la decisión de inscribirme en este proceso interno de Morena aspirando a ser la abanderada de éste partido político para empujar la transformación de Culiacán”, anunció Guerra Ochoa en una conferencia de prensa.

”Vamos con la frente en alto, con la trayectoria por delante, con la convicción de que podemos hacer el cambio verdadero”.

La mañana de este lunes, durante su conferencia de prensa La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya ventiló que Guerra Ochoa, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y la dirigente de Morena en Sinaloa Merary Villegas Sánchez, aspiran a la Presidencia Municipal de la capital sinaloese.

María Teresa Guerra Ochoa es abogada con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos, además de ser activista y docente.

Desde el 2021 forma parte del gabinete del Gobernador Ruben Rocha Moya como titular del área de atención a la violencia contra las mujeres y programas dirigidos a la equidad de género, la Secretaría de las Mujeres.

”Ustedes saben que desde hace mucho tiempo he estado en la lucha social, he sido parte de colectivos de búsqueda desde joven, en los años 70, he sido partícipe de movimientos sociales, de luchas sindicales y hoy aspiro a ser Presidenta Municipal de Culiacán”, reveló ante los medios de comunicación.

Guerra Ochoa señaló que todavía no hay fecha para el inicio de los filtros que aplicará Morena, y tampoco hay definiciones sobre si será un hombre o una mujer quien represente al partido por la Presidencia Municipal de Culiacán.

Adelantó que de ganar la candidatura se retiraría de su cargo, escenario del que ya ha enterado al Gobernador Rocha Moya.

Para el registro de cargos de elección popular a nivel local, Morena mantendrá abierta la plataforma hasta el miércoles 6 de diciembre.