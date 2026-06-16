Tere Guerra solicitará licencia este viernes para buscar la coordinación estatal de Morena rumbo a 2027

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, informó que este viernes solicitará licencia a su cargo para registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Morena con miras al proceso electoral de 2027.

Durante una reciente conferencia de prensa, la Diputada señaló que está convencida de su decisión y aseguró que cuenta con buenas expectativas para convertirse en la candidata de Morena rumbo a las próximas elecciones.

“Si yo quedase como coordinadora no regresaría; evidentemente sería una renuncia temporal, se convertiría en una renuncia definitiva. No puedes ejercer la dualidad de ser coordinadora estatal y a su vez estar en una responsabilidad, hay que optar por una sola función, así lo tienen en Morena. Yo voy con la frente en alto, con la seguridad de que vamos a salir bien; he trabajado, sobre todo con las dificultades que no dejamos de advertir”, expresó.

Sobre este tema, Guerra Ochoa comentó que otros Diputados también podrían solicitar licencia para participar en los procesos internos del partido y buscar alguna de las posiciones que estarán en disputa.

Asimismo, indicó que, en caso de no resultar favorecida como coordinadora estatal de Morena para 2027, regresará a desempeñar sus funciones como Diputada local.

La Legisladora reconoció que existe una amplia competencia al interior del partido, ya que varias figuras políticas han manifestado su interés en participar en el proceso.

Entre ellas están la Diputada federal Graciela Domínguez Nava y a la Senadora Imelda Castro Castro.

Guerra Ochoa reiteró que respetará los tiempos y lineamientos que establezca Morena para la selección de sus perfiles rumbo a las elecciones de 2027.