“Ya no voy para allá porque hay mucha competencia y pues aquí estoy sola. Hay otra compañera, pero aquí sí sacamos para comer”, dijo.

Teresa Peña hizo crecer a sus hijos a partir del negocio de la venta de ropa y siete de sus hijos ahora están casados. Sólo se quedó con la más pequeña, a quien le ayuda con los gastos de la renta de un pequeño departamento.

“En primer lugar, ahorita ya no tengo yo, ya mis hijos están todos casados, ya más bien lo hago para ayudarle a mi hija con la renta, con los gastos de la casa, porque rentamos un departamento”, señaló.

Aclaró que no podría dejar el puesto de ropa, ya que le brinda felicidad, porque es lo que le gusta. Indicó que hasta donde le lleguen sus fuerzas seguirá vendiendo.

“También me sirve a mí de terapia, porque el día que no vengo yo me enfermo, me pongo a pensar cosas que estoy enferma de otras cosas, otra y otra. Aquí no, me distraigo”, expresó Teresa Peña.