Contribuyentes de Sinaloa aún pueden aprovechar importantes descuentos en trámites vehiculares y renovación de licencias.
El programa “Buen Fin 2026” del SATES cierra el 20 de noviembre, ofreciendo beneficios para regularizar adeudos y apoyar la economía familiar.
El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) hizo un llamado a los contribuyentes para aprovechar estos beneficios durante la última semana.
La iniciativa, impulsada por instrucción de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, busca apoyar la economía de las familias sinaloenses y facilitar la regularización de vehículos, contribuyendo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
El Buen Fin es una campaña comercial que se realiza anualmente en México, inspirada en el Black Friday estadounidense, con el objetivo de reactivar la economía a través de ofertas y descuentos en bienes y servicios.
Diversas entidades gubernamentales suelen sumarse a esta jornada con programas de condonación fiscal para promover el cumplimiento de obligaciones.
El SATES instó a los ciudadanos a no dejar pasar esta última oportunidad de acceder a los descuentos, que incluyen desde el pago de refrendo de concesiones hasta la renovación de licencias.
Durante esta última semana del programa, los contribuyentes pueden acceder a diversos beneficios. Se aplica un 100 por ciento de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos en el pago de refrendo de concesiones y permisos del servicio público.
Asimismo, se ofrece un 75 por ciento de descuento en recargos, multas, honorarios y gastos para calcomanías y canje de placas de vehículos de servicio particular y público.
Para el alta de placas y el cambio de propietario, se aplica un 30 por ciento de descuento. La renovación de licencias de conducir cuenta con un 50 por ciento de descuento, excluyendo licencias por primera vez, de aprendiz y permanentes.
Además de los descuentos, se ofrecen facilidades de pago a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes.
Las oficinas de recaudación, módulos y colecturías del estado están disponibles de lunes a viernes, de 08:00 de la mañana a 15:00 de la tarde.
Los trámites también pueden realizarse en línea a través del portal Ciudadano Digital, en ciudadano.sinaloa.gob.mx, donde es posible consultar adeudos y efectuar pagos de forma digital.