Contribuyentes de Sinaloa aún pueden aprovechar importantes descuentos en trámites vehiculares y renovación de licencias.

El programa “Buen Fin 2026” del SATES cierra el 20 de noviembre, ofreciendo beneficios para regularizar adeudos y apoyar la economía familiar.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) hizo un llamado a los contribuyentes para aprovechar estos beneficios durante la última semana.

La iniciativa, impulsada por instrucción de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, busca apoyar la economía de las familias sinaloenses y facilitar la regularización de vehículos, contribuyendo al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El Buen Fin es una campaña comercial que se realiza anualmente en México, inspirada en el Black Friday estadounidense, con el objetivo de reactivar la economía a través de ofertas y descuentos en bienes y servicios.

Diversas entidades gubernamentales suelen sumarse a esta jornada con programas de condonación fiscal para promover el cumplimiento de obligaciones.