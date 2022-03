Terminar con toda expresión machista y misógina, piden diputadas locales del PRI

Las expresiones emitidas por el Regidor de Salvador Alvarado, Romeo Genilec Galindo Inzunza, no suman nada a la lucha de las mujeres por sus derechos, expusieron las legisladoras priistas después de las declaraciones realizadas por el servidor público.

En ese mismo tenor, la secretaría del PAS, Angélica Díaz Quiñónez, reprobó las expresiones que lesionen la dignidad de las mujeres.

Galindo Inzunza, Regidor del Partido Sinaloense en Salvador Alvarado, declaró en sesión de Cabildo que si una mujer tiene una relación sexual y no se cuida debe atenerse a las consecuencias, en rechazo al aborto, por medio de la expresión “cuando una mujer abre las piernas, debe entender que hay consecuencias”.

Falta de reconocimiento de la dignidad de la mujer y desinformación y responsabilidad, por lo que las priistas Connie Zazueta Castro, Cinthia Valenzuela Langarica, Gloria Himelda Félix Niebla y Deisy Ayala Valenzuela exhortan a que se emitan sanciones a las y los servidores públicos que criminalicen a las mujeres.

“Ninguna mujer, en ninguna circunstancia, puede ser juzgada como causante de que le generen un daño”, dijo Connie Zazueta, integrante de la Comisión de Equidad, Género y Familia, al destacar que estas expresiones donde se responsabiliza a las mujeres por tener un embarazo, lastiman y no vienen a sumar en nada a la incansable lucha por sus derechos.

Las legisladoras consideraron que ningún servidor público debe mostrar un retroceso en materia de derechos humanos hacia la mujer, debido a que este tipo de expresiones refuerzan en la sociedad esas visiones, por las cuales se ha luchado durante años.

Por su parte la secretaria del Partido Sinaloa, Díaz Quiñónez, dijo que se respetan las diferentes posturas ideológicas que hay entre los militantes y simpatizantes, sin embargo, destacó que en el PAS no se pueden ni deben compartir expresiones que lesionen la dignidad de las mujeres.

“Por lo que, las manifestaciones vertidas por el regidor pasista Romeo Genilec Galindo Inzunza, durante una reunión de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, no representan los principios y valores que tenemos en el Partido Sinaloense, ya que nuestra historia y nuestros hechos demuestran que siempre hemos luchado por los derechos de las mujeres, por lo que, dichas expresiones fueron realizadas a título personal”, dijo.

Díaz Quiñónez informó que el Regidor Galindo Inzunza hizo pública una disculpa por sus expresiones, lo cual desde el partido le reconocieron por entender su error, reiterando que su postura por el respeto hacia los derechos de las mujeres y asegurando que lucharán por mejorar su calidad de vida.

Antecedente

Las expresiones de Galindo Inzunza tuvieron lugar a dos días de que en Sinaloa legalizó el aborto hasta las 13 semanas de gestación, el regidor fue en contra de la decisión tomada en el Congreso del Estado, reprobando que las mujeres celebraran la reforma.

“A mí me mientan la madre porque les digo que no estoy de acuerdo. Exiges libertad a tu cuerpo, exiges libertad a tu vida y cómo estás lastimando o mermando o quitando la posibilidad a un ser vivo cuando lo traes dentro, por qué no piensas cuando tienes a ese embrión que después se convierte en feto, por qué le quitas la posibilidad de vivir si la relación sexual fue concebida por gusto”, expresó.

“Cuando una mujer por consentimiento abre las piernas debe entender que hay consecuencias, así de fácil, guste o no guste que se los diga, es como una persona, si te gusta comer, vas a ir al baño, hay una consecuencia, porque los nutrientes los aprovecha el cuerpo y tienes que desechar lo demás. Tienes una relación sexual, si no te cuidaste puedes salir embarazada y atente a las consecuencias”, manifestó.

También responsabilizó a mujeres de la violencia que pueden sufrir o los embarazos asociando a las mujeres con las personas que están o las actividades que realizan, aumentando las declaraciones polémicas sobre el mismo tema.

“Una chulada andar con la gente esa que anda en las motos y anda haciendo sus cosas, anda, valga la comparación, como las perras de rancho y ve las consecuencias, ya hay embarazos”, abundó.

Son esas por las que las integrantes del grupo parlamentario del PRI manifestaron su sentir de rechazo a las expresiones que consideraron que no abonan a una lucha por igualdad entre hombres y mujeres o la libertad de las mujeres a tomar sus decisiones.