Testifican escoltas de Homar Salas ante FGE tras su asesinato: Fiscal

Los cuatro policías municipales que estaban asignados como escoltas de Homar Salas Gastélum ya fueron entrevistados por la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones por el asesinato del dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

La fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que los cuatro elementos fueron citados para rendir su entrevista ministerial y que la carpeta de investigación continúa en trámite.

“Sí, se les llamó, se les ha llamado entrevista a los escoltas que tenía el asignado y sí, se está trabajando de esa parte, es una carpeta que está en trámite y se les llama o se cita para la correspondiente entrevista”, declaró.

Precisó que eran cuatro elementos de la policía municipal los que estaban asignados a la seguridad de Salas Gastélum.

No obstante, Sánchez Kondo no se precisó si los policías se encontraban con el dirigente sindical al momento en que fue asesinado.

“Tengo el dato de cuatro asignados al entonces ya fueron citados en el proceso legal de la entrevista y ya está en trámite la investigación”.

Homar Salas Gastélum fue asesinado el 30 de abril durante un ataque armado al interior de su domicilio, en la colonia Brisas del Humaya, en Culiacán. En la agresión también murió Benjamín Olivares, integrante de su planilla sindical.

Días después, la Fiscalía informó que había solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán confirmar oficialmente cuántos escoltas tenía asignados Salas Gastélum y si éstos se encontraban con él al momento del ataque.