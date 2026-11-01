Tiene Sinaloa el mes de octubre más violento de su historia reciente

Sinaloa tuvo el mes de octubre más violento en la historia reciente del Estado, con números de 201 casos de homicidios y de 22 casos de feminicidio y homicidio de mujeres.

Los números superan por 31 por ciento el mes anterior.

Desde que comenzó la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa, y que las autoridades no han podido contener, Sinaloa acumula 4 mil 130 muertes violentas y 4 mil 541 personas privadas de la libertad.

Adrián López Ortiz, director general de Grupo Noroeste, señaló que este brote de violencia supera los embates de crisis previas y evidencia el profundo deterioro en las condiciones de seguridad e institucionalidad de la región.

En la más reciente emisión del programa de análisis Plataforma, el periodista y directivo analizó la evolución de la violencia que azota a la entidad, destacando que la disputa entre facciones del crimen organizado no solo ha mantenido una alta incidencia de homicidios, sino que ha diversificado sus impactos sobre la sociedad civil.

“No se trata de una simple ‘narcoguerra’ entre dos bandas por producción o distribución; es una mafia fracturada disputando territorios, mercados y narrativas con un impacto directo sobre la vida pública y la economía”, sostuvo López Ortiz al abordar el diagnóstico del conflicto.

Feminicidios y crisis penitenciaria elevan la gravedad

A lo largo del mes, diversos acontecimientos de alto impacto agravaron la percepción de inseguridad y la estadística de violencia en los principales municipios del estado.

Entre los factores determinantes expuestos durante la emisión se encuentran el repunte en los feminicidios y agresiones contra mujeres, así como episodios críticos en el sistema penitenciario.

López Ortiz enfatizó que la acumulación de homicidios dolosos, desapariciones forzadas y enfrentamientos armados colocan a este periodo por encima de otros momentos críticos del estado, convirtiendo a octubre en un mes trágico dentro del registro histórico de Sinaloa.