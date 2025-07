$!Tienen vecinos de Barrancos, en Culiacán, dos meses con fuga de drenaje; Japac no lo ha atendido

La fuga obedece a un daño en la infraestructura pública, y aunque se han generado diversos reportes han transcurrido casi dos meses del primer reporte la Japac no ha acudido a revisar el incidente, de acuerdo a vecinos afectados.

Desde el pasado mes de mayo se reportó ante la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán la fuga de drenaje en vía pública en el sector Barrancos, sin embargo la situación no ha sido atendida.

“De nuevo dijeron que al día siguiente pasarían al domicilio cosa que nunca llegaron. Así estuvieron comentando que en el transcurso de la semana o al día siguiente vendrían, se marcó de dos a tres veces por semana desde junio, se ingresó al WhatsApp de Japac el día 30 de junio para mirar el estatus del reporte y me encontré qué ya el reporte había sido atendido”, denunció una vecina afectada.

Señaló que se han mantenido al pendiente de la presencia de personal de Japac mediante vigilancia vecinal o registros de cámaras de video vigilancia de las viviendas del sector, pero no se ha documentado la presencia de personal de la paramunicipal.

“Los de la Japac dijeron que vinieron pero que lo que se había descompuesto era la bomba de desagüe y que ocupa reparación, que en días vendrían. Cosa que es mentira porque en todos los días que hemos esperado, no se ha dejado la casa sola y el registro del drenaje está intacto, no tiene señales que lo hayan levantado, hasta un vecino que tiene cámaras por la calle nos ha dicho que no han venido a la casa”, apuntó.

Derivado de esto, de más reportes telefónicos e incluso presenciales, se han generado los números de reporte 08130257, 8038356 y 8038356 pero la situación no ha sido atendida