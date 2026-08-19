¿Tienes la tarjeta de transporte del ciclo pasado? Podrás usarla todo septiembre

Aunque ya inició el nuevo ciclo escolar, los estudiantes todavía podrán utilizar durante todo septiembre la tarjeta de descuento del periodo anterior, mientras realizan el trámite de renovación para continuar con este beneficio en el transporte urbano.

El Director de Vialidad y Transportes de Sinaloa, Marco Osuna Moreno, informó que el proceso de renovación ya presenta un buen avance y destacó que la medida permitirá a los jóvenes mantener el descuento mientras actualizan su tarjeta.

“Ya iniciamos, vamos alrededor de cerca de 4 mil tarjetas entregadas y seguimos trabajando, informarle a los muchachos, a los jóvenes estudiantes que ya puedan hacer su trámite, los que van a renovar o los que van por primera vez”, expresó.

También comentó que buscan superar la meta del semestre pasado, cuando se entregaron más de 130 mil tarjetas, por lo que hizo la invitación a los estudiantes del estado a acudir a renovar o solicitar esta tarjeta.

Dijo que existe una buena coordinación entre las autoridades y las alianzas de camiones para brindar este apoyo al estudiantado.

“Y nosotros agradecidos que hagamos sinergia Gobierno del Estado junto con los concesionarios para que tengan un beneficio los jóvenes”, destacó.

Quienes deseen solicitar este apoyo pueden visitar el sitio web tarjetainteligentesinaloa.org.mx, donde pueden programar su cita y consultar los horarios disponibles para realizar el trámite.

Osuna Moreno hizo una invitación a los estudiantes a aprovechar este descuento, pues con la tarjeta solo pagan 3 pesos con 50 centavos en el transporte público, lo que dijo, representa un beneficio importante para la economía de las familias.