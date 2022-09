Titular de Coepriss incumple con requisito para estar al frente de la Comisión

El titular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Randy Ross Álvarez, no cumple con el requisito de tener la edad mínima de 35 años de edad para estar al frente de la dependencia.

Este requisito se encuentra establecido en el decreto de creación de la Comisión publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa en febrero de 2013.

Ross Álvarez cuenta con 32 años de edad, licenciado en Ingeniería en Industrias Alimentarias.

Ante esta situación, el Gobernador Rubén Rocha Moya descartó la posibilidad de remover al Comisionado, y calificó como necesario modificar el decreto para abrirle un espacio a los jóvenes en cargos relevantes.

“Es probable que no hayamos checado la edad. No pasa nada. Lo que hay que hacer es reformar la ley para no andar pidiendo tanto requisito, eso impide que los jóvenes puedan acceder a puestos”, mencionó el Mandatario estatal.

Los requisitos para ser el titular de la Coepriss también contemplan ser ciudadano sinaloense, contar con título profesional, contar con experiencia de por lo menos tres años en el ejercicio de actividades relacionadas con la regulación sanitaria, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad ni haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio.

El pasado 8 de agosto Ross Álvarez tomó protesta como titular de la Comisión, después de que se destituyera a Luis Alonso García Corrales tras acusaciones de “atraco” político.

Durante la conferencia de prensa Semanera, Rocha Moya, señaló que detectaron acarreo y filtración por parte de personas afines al Partido Sinaloense en la votación para consejeros del partido Morena, que abandera a la actual administración estatal.