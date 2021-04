Toca Sergio Torres tema de violencia contra mujeres y propone camiones exclusivos en Sinaloa

El candidato a la Gubernatura de Sinaloa por el Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, propuso que de ganar la próxima elección facilitará que haya camiones de transporte urbano exclusivos para mujeres.

En su conferencia de prensa habitual de los martes, el ex Presidente Municipal de Culiacán hizo un repaso de las cifras de violencia familiar y feminicidio que han ido a la alza en los últimos años en Sinaloa.

“Hemos recibido solicitudes a través de sus redes sociales, donde nos piden incorporar a nuestras propuestas medidas para proteger la seguridad y la dignidad de las mujeres. Me dicen, Sergio, tenemos miedo de ir al trabajo y no regresar, tenemos miedo de salir de casa y ser asaltadas, acosadas, de ser violentadas y no vemos por ningún lado el apoyo de la autoridad”, dijo.

“En Sinaloa hemos vivido casos muy lamentables, indignantes en los últimos meses. Casos de violencia a las mujeres como la madre de familia que fue apuñalada arriba de un camión urbano. Por eso en mi gobierno, Sinaloa tendrá camiones exclusivos para uso de mujeres, conducidos por mujeres, porque es hora que el gobierno las cuidemos y las protejamos. No más asaltos, acosos, agresiones, insultos e intentos de asesinatos en el transporte público, en la calle, en el hogar y en el trabajo”.

En unos cuantos años, recordó Torres Félix, la tendencia marcó un crecimiento del 300 por ciento de la violencia familiar en Sinaloa, según cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública; solo el mes pasado se registró la cifra más alta de casos de violencia familiar desde hace cinco años, con 560 casos.

Además de que en Culiacán se mantiene como el quinto lugar de municipios con más feminicidios del país.

“Sí son concesiones que van a ser del propio Gobierno del Estado, nosotros hemos analizado varios proyectos que inclusive ya están en marcha en la propia Ciudad de México y otras ciudades del mundo, donde hay transporte urbano para mujeres”, dijo.

“Iniciaríamos con un horario sobre todo de la noche a partir de las siete de la noche en adelante y estos camiones estarían manejados por mujeres... es un proyecto ambicioso, pero pensado para las mujeres, por los indicadores”.

Otras de las propuestas que destacó fue que se construirán al menos 100 espacios deportivos por cada año en Sinaloa y también al menos 100 bibliotecas modernas al aire libre, donde habrá libros y acceso a Internet.