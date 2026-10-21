$!Tocarse para protegerse; IMSS Sinaloa exhorta a realizarse mastografía para detección temprana de cáncer

Medina López enfatizó la importancia de no esperar síntomas. “No debemos esperar a sentir una bolita o alguna molestia para acudir a los servicios de detección. La mastografía permite identificar cambios que pueden pasar inadvertidos; por eso invitamos a las mujeres a realizarse este estudio cuando les corresponde y hacer de su salud una prioridad”, expresó.

La mastografía es un estudio de rayos X que permite detectar cambios pequeños en las mamas antes de poder observarse o sentirse mediante la palpación. Esta herramienta es fundamental en las acciones de detección temprana, señaló la doctora Tania Clarissa Medina López, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa invitó a mujeres de 40 a 69 años a solicitar su mastografía de detección, aun sin presentar molestias, como acción clave para identificar oportunamente alteraciones de cáncer de mama.

Esta invitación se enmarca en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, periodo que refuerza el llamado a priorizar la salud mamaria durante todo el año.

El Instituto recomienda la mastografía de tamizaje cada dos años en mujeres de 40 a 69 años que no presentan síntomas, o conforme a la valoración médica. Las derechohabientes pueden acercarse a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación sobre cómo solicitarla.

La titular del IMSS en Sinaloa explicó que, cuando existen síntomas como una bolita, cambios en la piel, hundimientos o salida anormal de líquido por el pezón, es necesario acudir a valoración sin esperar al siguiente estudio de rutina. El personal médico determinará los estudios necesarios para investigar la causa.

El cuidado de la salud implica dar seguimiento. Además de acudir a la mastografía, es importante conocer el resultado y atender las indicaciones del personal médico. Si se requieren otros estudios, realizarlos oportunamente permite aclarar el diagnóstico y definir la atención necesaria.

Un resultado anormal no confirma por sí solo la presencia de cáncer. En estos casos pueden requerirse estudios adicionales, por lo que es indispensable mantener el seguimiento médico y acudir a las citas indicadas.

Para el día de la mastografía, se recomienda acudir bañada, sin aplicar desodorante, antitranspirante, loción ni talco en las mamas y axilas. También se sugiere utilizar ropa de dos piezas, como blusa y pantalón o blusa y falda, para facilitar la realización del estudio.

Durante el procedimiento se comprime brevemente cada mama para obtener las imágenes. Esta compresión puede generar molestias, por lo que, si se presenta dolor, es importante comunicarlo al personal que realiza el estudio.

El IMSS recordó que la mastografía complementa la autoexploración mensual desde los 20 años y la exploración clínica anual por personal de salud a partir de los 25 años. Cada acción tiene una función dentro del cuidado de la salud mamaria.

La institución exhorta a las derechohabientes a acudir a los módulos PrevenIMSS de su UMF para conocer las acciones que les corresponden según su edad y antecedentes. Solicitar la mastografía, conocer sus resultados y continuar el seguimiento médico son pasos para favorecer una detección oportuna.