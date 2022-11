Toda política que no genere empleo no será capaz de reducir la pobreza, señala especialista

CULIACÁN._ Durante años los Gobiernos han intentado combatir y reducir la pobreza, sin embargo en los últimos 12 años la pobreza en México solo ha reducido en un 0.5 por ciento (de 44.4 por ciento en 2008 a 43.9 por ciento en 2020) esto porque los gobiernos únicamente han implementado programas y proyectos paliativos al problema original, para ello es necesario implementar políticas que generen empleos, señaló el académico Manuel Ángel Rodríguez Edeza.

El especialista en temas de pobreza y desarrollo señaló que toda política que no genere empleo no será capaz de reducir la pobreza, refiriéndose a los programas sociales como becas o entrega de apoyos económicos que no han logrado solucionar el problema del rezago educativo, carencia en los servicios médicos, acceso a la canasta básica o la vivienda.

“Todo lo que hagamos que no tenga que ver con la posibilidad de generar un empleo no será capaz de resolver el problema de la pobreza, eso se lo puedo firmar aquí y donde sea y cuando sea, necesitamos generar empleo y es la única fuente que yo veo para hacerlo”, expresó.

Contrario a lo que pudiera pensarse, Rodríguez Edaza señaló que la creación de empleos no es una política económica, sino una política social que tiene como objetivo el combate a la pobreza y el rezago, y por ende, generar calidad de vida y bienestar social.

“Lo he dicho siempre, la mejor política social es el empleo, el empleo no es una política económica, en el caso de México es la mejor política social”, señaló.

“Nosotros ocupamos generar esos empleos para efectivamente reducir la pobreza porque si no, no lo vamos a lograr”.

Para lograr el objetivo de reducir la pobreza es necesario hacer sinergia entre sociedad civil, sector empresarial, gobierno y academia, trabajar en conjunto en la creación de políticas públicas, políticas sociales que contemplen el desarrollo regional integral de las comunidades y potencialicen la creación de empleo.

“Consideramos que se tiene que hacer una política social, no solamente programas sociales, las políticas sociales deben de traducirse ciertamente en programas, pero no todos los programas son políticas sociales”.

“Una política debe de partir de un diagnóstico para ubicar las causas del problema, luego hay que valorar las alternativas de solución, luego la selección de la que sea la más adecuada, implementarla darle un seguimiento, evaluar su desarrollo y al final obviamente evaluar el resultado final”, dijo.