$!Todas las crisis tienen oportunidades; la sociedad también tiene que aportar a la solución: Llausás

Por dura que sea la situación, todas las crisis tienen oportunidades que deben aprovecharse por comunidad y Estado, e incluso la propia sociedad debe aportar en la solución a los problemas, consideró el director de Culiacán Participa IAP, Javier Llausás Magaña.

Esto, en el marco de la fecha en que Sinaloa cumplió un año atravesando una ola de violencia cuyo estallido se toma como el 9 de septiembre del 2024, como consecuencia directa de una pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa.

”Todas las crisis tienen oportunidades. Por dura que ha sido la crisis, seguramente hay oportunidades”.

Mencionó que entre los avances que pueden percibirse está un proceso de depuración al interior de las corporaciones de seguridad pública, principalmente policías municipales y estatal, en busca de reforzarlas y mejorar sus operaciones.