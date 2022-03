$!Todas las mujeres tenemos el mismo lugar en el mundo, decía Rosalía Camacho

Cuando Rosalía Camacho Rojas dejó de ser la primera dama de Sinaloa, ya era abuela, madre, esposa y vencedora de cáncer de mama. De esa primera tragedia en su vida salió adelante, a pesar de que la vivió entre la amenaza mortal, logró fortalecer su fe espiritual y con la idea de realizar labores del altruismo. Como Presidenta del DIF Sinaloa, Camacho Rojas gestionó y envió unidades móviles para recorrer cada municipio del estado para acercar mamografías a las mujeres sinaloenses, con el objetivo de detectar cualquier tipo de cáncer y poder salvar el mayor número de vidas.

Después de que su esposo, Jesús Aguilar Padilla, dejó de ser Gobernador de Sinaloa, en 2010, Rosalía fundó Renacer Pro-Mujer con Cáncer de Sinaloa, una institución de asistencia privada. De Rosalía se escribieron y publicaron muchas historias, y la mayoría tiene su mayor curva más importante en el día 8 de mayo de 1994, cuando con tres hijos pequeños, recibió la noticia de que padecía cáncer de mama. “Ese día llegó Jesús con mis tres hijos para darme el abrazo de Día de Madres, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar porque me mutilaron, me quitaron un seno pero mira, Dios es muy grande”, dijo a Noroeste en una entrevista publicada en marzo de 2015. Desde ese día, comenzó una cuesta que incluía cumplir con sus compromisos de madre, pero también de acompañar a su marido en el tema político y al final convertirse en filántropa. Rosalía tuvo tres hijos Jesús, Iris y Celeste. “Yo atendía a mis hijos, yo lavaba, no me gusta planchar, llevaba mis hijos al colegio, los recogía, atendía a mi esposo y esperándolo siempre”, explicó.

Su paso por el DIF Sinaloa y sus campañas Rosalía se casó con Jesús Aguilar después de conocerlo el 9 de septiembre de 1968. La relación la embargó en una aventura que tuvo su clímax en convertirse en la primera dama, un título que siempre le incomodó, debido a su ideología de igualdad. “Nunca primera dama”, dijo. “Ese título de primera dama como que no... yo creo que todas las mujeres tenemos el mismo lugar en el mundo, es un trabajo de apoyo a nuestros maridos, el trabajo de uno es lo bonito del Gobierno”. En el trajín, aprendió y logró forjarse una agenda que incluyó obras y campañas dirigidas en mejorar la calidad de los beneficiarios del DIF. “Cuando mi esposo es candidato a Gobernador, que entra al poder, yo no sabía qué iba a hacer, le tenía miedo”, recordó. “Yo soy sobreviviente de cáncer, entonces dije yo ‘ahí voy a trabajar, yo no voy a traer discursos que yo no sé de política, yo no sé de nada’, yo me aboqué a trabajar en darle atención a las mujeres, a trabajar con mujeres”. Fue así que ideó la campaña para ayudar a detectar cáncer. “Yo llevé la unidad móvil, yo recorrí todo el estado, yo decía que yo era sobreviviente del cáncer, que yo tuve un marido a mi lado cuando yo tuve cáncer que fue papá y mamá a la vez”, señala.