Todavía no sacan cuerpos completos de fosa común de Culiacán; atribuyen días de trabajos a extremo cuidado con los restos

CULIACÁN._ A una semana de que iniciaron los trabajos de exhumación de los restos de personas no identificadas que fueron sepultadas en la fosa común de Culiacán todavía no se extrae un cuerpo completo.

Los días de trabajos de la Comisión Estatal de Búsqueda y de expertos desplegados en el área se atribuyen a esfuerzos preliminares para la extracción de la totalidad de los restos de 50 personas, en el panteón 21 de marzo.

“Aún no han sacado ninguno. No, pues es que es un trabajo que se está trabajando por capas. Lo vuelvo a repetir, entonces no es nada más hacer el hoyo y sacar, sino tiene que tener una dignidad y para que tenga un digno regreso”, mencionó María Isabel Cruz Bernal es la fundadora y líder del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras A.C.

A este 16 de julio el Gobierno de Sinaloa emitió un informe en el que se expone que se alcanzaron restos óseos el pasado martes.

“Al alcanzar un metro de profundidad en la primera zona de excavación (10 x 2.60 metros), se localizaron diversos fragmentos óseos aislados”, puede leerse en el informe.

“Estos restos fueron procesados y trasladados bajo protocolo al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH) zona centro, donde se continuará con su resguardo y análisis”.

La autoridad estatal señaló que se proyecta excavar una zona de 40 x 2.60 metros, y se trabaja con un equipo multidisciplinario de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Centro Nacional de Identificación Humana y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Desde la semana pasada se realizan trabajos para exhumar e identificar los restos de personas sepultadas en tumbas sin nombre que datan desde el 2013 según la autoridad estatal.

Para estos trabajos fue necesaria la contratación de personas expertas particulares y de fuera de Sinaloa.