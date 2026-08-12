$!‘Todo empieza contigo’: Mapasin lanza campaña para reducir siniestros viales en Culiacán

Con el llamado “Todo empieza contigo. Maneja consciente”, Mapasin presentó una nueva campaña de seguridad vial que busca generar conciencia entre los conductores y reducir los siniestros en Culiacán.
La estrategia tendrá una primera etapa de seis meses y estará dirigida principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años, uno de los sectores que, de acuerdo con Mapasin, concentra una mayor proporción de personas lesionadas o fallecidas en hechos viales.
La campaña tendrá presencia en redes sociales, radio y vía pública, con una estrategia que por primera vez para la organización apuesta de manera importante por un esquema omnicanal.
“Desafortunadamente, el segmento de la población que más tiene lesión o está falleciendo son los jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces, por eso es que decidimos enfocarnos mucho en todo lo que va a hacer en las redes sociales”, explicó el director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro durante la presentación.
La campaña, expusieron, surgió a partir de un proyecto desarrollado en conjunto con estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa. Parte de las propuestas elaboradas por las alumnas fueron incorporadas a la versión final de la estrategia, incluido el nombre de la campaña.
Como parte de esta propuesta también se presentó a “Belardo Puente Negro”, un personaje que será la voz de la campaña y aparecerá en contenidos digitales con consejos e historias relacionadas con la seguridad vial.
“Mi misión no es regañar a nadie, sino que entre todos entendamos la Visión Cero, que ninguna prisa vale una vida y que el espacio público nos pertenece a todos”, expresa el personaje en su presentación.
La campaña plantea que manejar consciente implica reconocer la vulnerabilidad de otros usuarios, aceptar que las personas pueden equivocarse, mantenerse atentas al momento y evitar cualquier distracción.
Uno de los principales mensajes estará relacionado con el uso del teléfono celular mientras se conduce, debido a que la organización identifica esta conducta como un factor que actualmente se combina con la velocidad y eleva el riesgo de sufrir un siniestro.
“Nos llega una notificación en el celular, nos hablan por teléfono, puede esperar. Puede esperar a que te orilles, a que te estaciones, hasta que llegues. Hay que estar en el presente”, se planteó durante la presentación.
También se abordará el consumo de alcohol y la conducción. Uno de los mensajes de la campaña advierte que creer que unas copas mejoran la capacidad para conducir es un mito y llama a entregar las llaves o utilizar un transporte seguro.
Aunque la campaña se concentra en la responsabilidad de los usuarios, Mapasin aclaró que continuará presionando para que las autoridades mejoren la infraestructura y las condiciones de seguridad vial.
La organización planteó al Ayuntamiento de Culiacán la creación de al menos 10 pasos seguros prioritarios y señaló que existen alrededor de 25 intervenciones de este tipo contempladas, además de una propuesta para ampliar estas obras a zonas cercanas a escuelas, hospitales y puntos de alta afluencia.
“Nosotros y seguimos insistiendo porque es parte de uno. En esa ocasión, con esa campaña, estamos abonando este eje, que es el de los usuarios. Que Mapasin nos gusta decir que un usuario informado es un usuario seguro”, explicó.
Además, Mapasin señaló que mantiene conversaciones con autoridades estatales para revisar temas como el otorgamiento de licencias y la modernización de los semáforos.
Sobre estos últimos, indicó que Culiacán cuenta con alrededor de 280 cruceros semaforizados y consideró necesario actualizar buena parte de esta infraestructura.