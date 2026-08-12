$!‘Todo empieza contigo’: Mapasin lanza campaña para reducir siniestros viales en Culiacán

Con el llamado “Todo empieza contigo. Maneja consciente”, Mapasin presentó una nueva campaña de seguridad vial que busca generar conciencia entre los conductores y reducir los siniestros en Culiacán. La estrategia tendrá una primera etapa de seis meses y estará dirigida principalmente a jóvenes de entre 15 y 29 años, uno de los sectores que, de acuerdo con Mapasin, concentra una mayor proporción de personas lesionadas o fallecidas en hechos viales. La campaña tendrá presencia en redes sociales, radio y vía pública, con una estrategia que por primera vez para la organización apuesta de manera importante por un esquema omnicanal. “Desafortunadamente, el segmento de la población que más tiene lesión o está falleciendo son los jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces, por eso es que decidimos enfocarnos mucho en todo lo que va a hacer en las redes sociales”, explicó el director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro durante la presentación.

La campaña, expusieron, surgió a partir de un proyecto desarrollado en conjunto con estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa. Parte de las propuestas elaboradas por las alumnas fueron incorporadas a la versión final de la estrategia, incluido el nombre de la campaña. Como parte de esta propuesta también se presentó a “Belardo Puente Negro”, un personaje que será la voz de la campaña y aparecerá en contenidos digitales con consejos e historias relacionadas con la seguridad vial. “Mi misión no es regañar a nadie, sino que entre todos entendamos la Visión Cero, que ninguna prisa vale una vida y que el espacio público nos pertenece a todos”, expresa el personaje en su presentación. La campaña plantea que manejar consciente implica reconocer la vulnerabilidad de otros usuarios, aceptar que las personas pueden equivocarse, mantenerse atentas al momento y evitar cualquier distracción.