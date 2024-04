Cualquier recurso que maneje la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin importar el origen o etiqueta, son recursos públicos que deben transparentarse a la sociedad, estableció el Diputado local Sergio Mario Arredondo Salas.

El legislador sin partido fue cuestionado acerca de un amparo que tramitó el Rector de la UAS en julio de 2023, y que el 20 de marzo pasado arrojó una sentencia para impedir que la Auditoría Superior del Estado fiscalizara el recurso propio de la casa de estudios.

“No existe recurso federal, ni recurso estatal, ni recurso de otra índole, todo lo que maneja la institución son recursos públicos y tienen que ser transparentes, tienen que ser transparente, tanto el recurso propio como el recurso estatal, esa es la interpretación nuestra, ese es el espíritu nuestro, hacer transparente eso, no es dañar ni afectar”.

“Ese debiese ser el espíritu de las autoridades universitarias, y no el espíritu o la postura que estamos viendo de hacer una interpretación legal, en los márgenes de la Ley, para decir “a mí no me corresponde esta rendición de cuentas”. Me parece desafortunado el mensaje, me parece muy lamentable que una autoridad universitaria esté desarrollando este tipo de esfuerzos”, manifestó el Diputado Arredondo Salas.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, misma que trabaja de la mano con la ASE, calificó que los funcionarios de la UAS, en su afán por impedir este tipo de ejercicios demuestran opacidad ante la sociedad, lo cual va en contra de la naturaleza de la institución.

Por otro lado, recordó que la sentencia es de primera instancia, es decir, que aún hay recursos legales por agotar, e incluso tendría que alcanzar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la relevancia del asunto lo amerita.

“Falta que pueda resolver el Colegiado, en todo caso la Suprema Corte de Justicia, porque el centro de todo esto es, básicamente, hacer transparente a una institución que es bien público de los sinaloenses, la UAS, en cuanto a los recursos que le entrega la sociedad para su funcionamiento, como es el caso de todas las instituciones en el espectro público del país y del estado”, aclaró.

“La transparencia y la rendición de cuentas a las cuales están sujetas las instituciones no entran al criterio o al punto de vista de algún actor, o de las autoridades en este caso de la universidad, tienen qué ver con el apego con el Estado de Derecho y a lo que ya está establecido en ese andamiaje de normas que nos hemos entregado como sociedad”, enfatizó el Diputado.

Afirmó que desde el Congreso respetarán con cabalidad las resoluciones que puedan emitir los jueces de diferentes instancias, así como la autonomía de las instituciones, como en este caso la UAS, pero siempre procurarán la transparencia del recurso público.

“Nadie está bajo un capítulo de excepción ante la Ley, la autonomía no es para eso, la autonomía es para el autogobierno, para la libertad de cátedra, para decidir internamente qué es lo que más conviene a la institución de cara a su responsabilidad a la sociedad, pero en la transparencia y la rendición de cuentas, ahí todos somo iguales, todos coludos o todos rabones”, expresó Arredondo Salas.

Sobre este tema, respaldó el trabajo que ha hecho la Auditoría Superior del Estado, encabezada por Emma Guadalupe Félix Rivera, ya que consideró que el órgano está integrado por gente capacitada para fomentar el esclarecimiento del erario.

“El Congreso del Estado cuenta con un ente de Auditoría Superior, de fiscalización superior profesional, integrado por buenos funcionarios y que le han entregado resultados a este Congreso y al estado por consecuencia”, respondió.